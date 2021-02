Hannover

Nach dem eher schleppenden Start sollen im Impfzentrum in Hannover von kommender Woche an deutlich mehr Menschen eine der zwei Spritzen zum Schutz gegen das Coronavirus erhalten. Das haben Stadt und Region Hannover am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. „Nach derzeitiger Planung“ stehe ausreichend Vakzin zur Verfügung, um die Kapazitäten weiter auszubauen, heißt es in einer Mitteilung zum gemeinsam betriebenen Impfzentrum auf dem Messegelände. Impfberechtigt sind Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind und nicht in Alten- oder Pflegeheimen leben.

Ab kommenden Dienstag, 16. Februar, sollen 1500 Erstimpfungen pro Tag stattfinden, es stehen insgesamt 6500 Impftermine zur Verfügung. In der darauffolgenden Woche soll der Takt mit 10.000 Impfungen pro Woche sogar noch einmal erhöht werden. Kurz darauf erhalten die ersten über 80-Jährigen bereits ihre zweite Spritze: „In der letzten Februarwoche starten wir mit den Zweitimpfungen für diejenigen, die ab dem 1. Februar im Impfzentrum die erste Spritze bekommen haben“, sagte Cordula Drautz, die auch für das Impfzentrum zuständige Finanzdezernentin der Region Hannover. Wenn alles so kommt, wie Region und Landeshauptstadt sich das vorstellen, dann finden auf dem Messegelände damit 2000 Impfungen am Tag statt.

In Heimen fast alle geimpft

In den Alten- und Pflegeheimen sind mittlerweile die meisten über 80-Jährigen geimpft, jedenfalls mit einer von zwei nötigen Spritzen. „Die Erstimpfungen sind praktisch abgeschlossen, bei den Zweitimpfungen sind wir jetzt bei knapp einem Drittel“, sagt Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe.

Nach von der Ohes Worten kann sich damit das Personal ambulanter Pflegedienst als Nächstes Hoffnung auf eine Impfung machen. Diese Menschen werde man gezielt ansprechen.

Anrufer bei der Impfhotline des Landes haben allerdings keine Chance, kurzfristig einen der neuen Termine zu erlangen. Diese werden aktuell ausschließlich online über das Impfportal des Landes vergeben, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag eingeräumt hat. Anrufer bei der Impfhotline mit der Telefonnummer (0800) 99 88 665 werden ausschließlich auf die Warteliste gesetzt – diese werde chronologisch abgearbeitet. Dafür sind Zweidrittel der verfügbaren Impfdosen reserviert.

Von Karl Doeleke