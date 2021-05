Hannover

Das Angebot an Lieferdiensten in Hannover wächst. Mit Gorillas ist ein neuer Anbieter für Lebensmittel in Hannover an den Start gegangen. Das Besondere: Gorillas verspricht, die Bestellung innerhalb von zehn Minuten zuzustellen. Das Liefergebiet umfasst die Stadtteile Mitte, Zoo, Südstadt, Bult und Oststadt. Ob Gorillas seine Präsenz in Hannover weiter ausbauen will, ist unklar. Eine Anfrage ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Gorillas verspricht Supermarktpreise.

Über eine App lassen sich Obst, Gemüse oder Tiefkühlpizza bestellen. Insgesamt hat das Start-up aus Berlin nach eigenen Angaben mehr als 1000 Produkte im Sortiment – zu „Supermarktpreisen“. Zwar bietet Gorillas aus vielen Bereichen etwas an, von einem bestimmten Artikel gibt es allerdings nicht viele Sorten. Bezahlt wird über Papal oder Kreditkarte. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Kuriere bringen die Bestellung dann mit einem von Gorillas zur Verfügung gestellten Elektrofahrrad zu den Kundinnen und Kunden. Für die Zustellung verlangt das Unternehmen 1,80 Euro Gebühr.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Lieferversprechen von zehn Minuten ist Gorillas deutlich schneller als andere Anbieter für Lebensmittellieferungen. Die Supermarktkette Rewe bietet schon seit mehreren Jahren einen Lieferdienst. Hier werden aber je nach Wert des Warenkorbs und Zeitpunkt der Zustellung bis zu 5,90 Euro Lieferkosten fällig, und bestellt werden muss in der Regel mehrere Tage im Voraus. Wie schafft es Gorillas also, so schnell zu liefern?

Kleines Liefergebiet und eingeschränkte Auswahl

Das Unternehmen setzt auf eigene Lagerräume mitten in der Stadt. Durch das vergleichsweise kleine Liefergebiet, die eingeschränkte Auswahl und zentrale Warenlager hält Gorillas die Lieferzeiten gering.

Damit richtet sich der Dienst eher nicht an die vierköpfige Familie, die am Wochenende ihren Großeinkauf macht. „Gorillas wird wahrscheinlich gut genutzt von Menschen, die wenig freie Zeit haben, weil sie zum Beispiel viel arbeiten – und die sich für den Preis der Liefergebühr ein Stück dieser Zeit zurückkaufen“, sagte Stephan Stubner, Rektor der Handelshochschule Leipzig gegenüber der Leipziger Volkszeitung (LVZ). Stubner sieht für Gorillas vor allem in der Generation Potenzial, die bereits jetzt regelmäßig Onlineanbieter wie Amazon oder auch Lieferando nutzt.

Unternehmen wird innerhalb eines Jahres zum Einhorn

Gorillas wurde vor rund einem Jahr, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, von Kağan Sümer in Berlin gegründet. Mittlerweile wird das Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet. Damit gilt Gorillas als „Unicorn“, ein sogenanntes Einhorn. So werden Unternehmen bezeichnet, die schon vor ihrem Börsengang eine Milliardenbewertung erreichen. In Deutschland ist Gorillas nun in 16 Städten aktiv, außerdem betreibt das Startup sein Angebot in Paris, Mailand und mehreren Städten in den Niederlanden und Großbritannien.

Nach Kurierfahrerinnen und Fahrern in Orange für Lieferando und Türkis für Wolt sind künftig auch Fahrerinnen und Fahrer in Schwarz für Gorillas auf Hannovers Straßen unterwegs. Quelle: Gorillas

Wie andere Lieferdienste auch setzt Gorillas auf schnelles Wachstum, um Konkurrenten vom Markt zu drängen. Erst im zweiten Schritt geht es dann darum, Gewinne zu erzielen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gorillas momentan schon profitabel ist“, sagte Stubner. Künftig sei das aber durchaus möglich: Je größer das Unternehmen werde, desto günstiger könne es einkaufen.

Datenleck sorgt für Aufsehen

Doch geht das Geschäftsmodell zu Lasten der Kuriere auf ihren E-Bikes? Auf dem Twitteraccount „Gorillas Workers Collective“ gibt es Klagen über Missstände im Unternehmen. Für Verdruss sorgen fehlende oder dreckige Warte- und Aufenthaltsräume, ausbleibende Bezahlung von Wochenend- und Nachtschichten, körperliche Belastung durch schwere Einkäufe und psychische Belastung durch Stress. In diesem Jahr soll ein Betriebsrat gegründet werden.

Auch die Warenlager stehen in der Kritik. In Berlin beschweren sich Anwohner über den Lärm, den die Gorillas-Kuriere beim Warten auf Aufträge vor einem der Lager machen. Und Anfang Mai sorgte ein großes Sicherheitsleck für Aufsehen. Die Daten von rund 200.000 Kundinnen und Kunden waren ungeschützt abrufbar. Mittlerweile sei die Sicherheitslücke geschlossen worden, teilte Gorillas damals gegenüber dem RBB mit.

Von Maximilian Hett