Hannover

Niemand kann Carsten Grauel vorwerfen, dass er die Dinge schönredet. Teilweise ruinenhaft ist der Zustand der unteren Etagen des Ihme-Zentrums, die der Investor Lars Windhorst kürzlich gekauft hat. Und wenn man an die Bürotürmen nicht bald saniert, dann werden sie irgendwann ähnlich aussehen. Windhorst hat den 62-Jährigen Grauel zum Chief Operating Officer (COO) für die Modernisierung der Immobilie am Ihme-Ufer erklärt: Er soll zu Ende bringen, was mehrere vor ihm auf halber Strecke aufgegeben haben. Grauel sagt mit norddeutscher Trockenheit: „Es ist eine ordentliche Aufgabe – da pfeift ja überall der Wind durch.“ Er will es trotzdem schaffen. „Mich reizen Projekte, bei denen man etwas bewegen kann.“

Investor Windhorst will mehr Kreativität im Ihme-Zentrum

Windhorst, der kurz vor der Übernahme des Ihme-Zentrums die Flensburger Werft gekauft und Ende Juni 125 Millionen Euro in den Berliner Fußballclub Hertha BSC investiert hat, „sprühe vor Ideen“, wie man das Ihme-Zentrum wieder attraktivieren könne, sagt Grauel. Stimmt das wirklich, dass der Mann, der mit Milliardenbeträgen seiner Anleger jongliert, sich persönlich Gedanken um die Zukunft der hannoverschen Problemimmobilie macht? „Ja“, sagt Grauel, „das ist nicht irgendein Projekt für ihn, sondern hat durchaus Bedeutung.“ Windhorst lasse sich regelmäßig Bericht erstatten und halte mehr Kreativität beim Umbaukonzept für sinnvoll. Deshalb wird nun das Londoner Büro der verstorbenen Architektin Zara Hadid ins Boot geholt, das „einfach mal querdenken“ dürfe und neue Ideen entwickeln. „Die sollen nicht nur ein paar Eingangsbereiche von Geschäften verschönern“, sagt Grauel. Es gehe darum, das Ihme-Zentrum zu etwas Besonderem zu machen.

Was genau die Ideenschmiede gerade schmiedet, da lässt sich Grauel noch nicht in die Karten schauen. Eine Sache aber, die nun doch nicht realisiert wird, die darf die Öffentlichkeit erfahren. „Wir haben für die ehemalige Ladenpassage im Obergeschoss über Coworking-Spaces nachgedacht“, sagt der Manager. Diese temporär mietbaren Arbeitsräume für Menschen, die eigene Projekte realisieren und trotzdem in Gemeinschaft arbeiten wollen, sind im Moment hip in allen Großstädten, auch Hannover hat schon mehrere davon. Dem Ihme-Zentrum mit seinem eher spröden Charme hätte solch ein Modell Modernität verliehen. Doch offenbar gibt es bessere Ideen. „Wir konzipieren jetzt doch etwas anderes – aber Sie sehen daran, in welche Richtung unsere Überlegungen gehen“, sagt Grauel. Vorinvestor Intown hatte für die Fläche bunte Bilder gezeigt von einem gewundenen Weg mit Studentenappartements rechts und links, in der Computersimulation alles schön begrünt und mit fröhlichen Menschen bevölkert. Weil aber Wohnen in den Gewerbeetagen nach Baurecht nicht regelkonform ist, hat Grauel die Pläne aufgegeben. Man hätte den Bebauungsplan ändern müssen, „das hätte alles wieder sehr lange verzögert.“

Coworking in der Promenade, Bootsanlager an der Ihme – es gibt keine Denkverbote

Für ihn ist es auch zulässig, über Bootsanleger an der Ihme zu sinnieren oder eine Gastronomie am Wasser unterhalb des Weges am Ihmeufer, wo derzeit ein paar trostlose Spielgeräte stehen und die Bäume seit Jahrzehnten alles zuwuchern. „Leider ist es die Nordseite, das macht es schwieriger“, sagt Grauel. „Aber wir müssen herausarbeiten, was außer der schieren Größe das Alleinstellungsmerkmal des Ihme-Zentrums ist – und das dann entwickeln.“ Die Lage am Wasser ist eindeutig ein Pluspunkt des Ihme-Zentrums. Bisher wird sie nicht ausgespielt.

Grauel ist Projektmanager. Mit seiner Firma in Berlin hat er unter anderem den Bau des Bundeskanzleramts im Spreebogen organisiert, den Verkauf zweier großer Karstadt-Häuser in der Hauptstadt gemanagt, Einkaufszentren in Osteuropa und Gewerbeareale im Ruhrgebiet entwickelt. Langes Zaudern liegt ihm nicht. „Beim Ihme-Zentrum dauert alles schon viel zu lange“, sagt er.

73.580 Quadratmeter: So viel Leerstand gibt es derzeit in den Gewerbearealen des Ihme-Zentrums. Vorschläge, wie man die Immobilie voranbringen könnte, gibt es genug. Unter anderem hatte der Verein Zukunftswerkstatt Ideen entwickelt, wie die Immobilie von Kreativen genutzt werden könnte, um mehr Leben in die trostlosen Mauern zu bringen. „Ich bin offen für Vorschläge“, sagt Grauel, „aber am Ende müssen wir natürlich auch Geld verdienen mit dem Projekt.“ Windhorst hatte bei seinem einzigen öffentlichen Auftritt in Hannover keinen Zweifel daran gelassen, dass er das Ihme-Zentrum nicht als Wohltäter modernisieren will, sondern als Geschäftsmann. Der Stadt und den Eigentümern aber hatte er daraus eine Win-Win-Situation versprochen. Er will die Sanierung schneller voranbringen, als es die Verträge mit der Stadt vorschreiben.

Ein Fachmarktzentrum am Küchengartenplatz

Fest steht: Auf der Gebäudeseite zur Limmerstraße Handel konzentriert. Die Idee aber, dort eine durchgängige Mall zwischen Blumenauer Straße und Ihmeufer mit Glasdach einzurichten, ist vom Tisch. Das Planungsbüro RKW aus Düsseldorf hatte sie entwickelt und auch dazu bunte Bilder gezeigt. „Aber der Umbau wäre zu kompliziert, wir müssten Zustimmungen von allen Einzeleigentümern haben“, sagt Grauel. Stattdessen wird jetzt eine Art innerstädtisches Fachmarktzentrum eingerichtet, mit Edeka als einem Hauptmieter und als Zusatzangebot ein Discounter, etwa Aldi oder Lidl. Dazu soll es die übliche Mischung an Geschäften geben, etwa Drogerien, Textilhandel, vielleicht Technikbedarf. Gut 11.000 Quadratmeter Verkaufsfläche werde dort eingerichtet, sagt Grauel: „Das ist die kritische Masse, damit Kunden ausreichend Angebote finden.“ Im Obergeschoss müssten sich dann auch besondere Geschäfte finden, für die Kunden gezielt kämen, etwa Campingbedarf oder besondere Koffergeschäfte. Zwei große, stufenlose Rollsteganlagen sollen die untere Parketage mit den Handelsflächen im Erd- und Obergeschoss verbinden.

Beim neuen Fuß- und Radweg durchs Ihme-Zentrum auf Höhe der Gartenallee fordert Grauel mehr Tempo von den Planern ein: „Wir wollen auf die Tube drücken.“ Auch an Konzepten für die ehemaligen Huma-Flächen an der Gebäudeseite zum Schwarzen Bären werde gefeilt. Zusammen messen sie gut 8500 Quadratmeter auf zwei Etagen, wegen der enormen Tiefe der bunkerartigen einstigen Verkaufsräume sind sie schwer nutzbar. Offenbar hat das Windhorst-Team darüber nachgedacht, dort eine große Versammlungsstätte einzurichten, was aber aus Lärm- und Fluchtweggründen verworfen wurde. „Wir haben neue Konzepte“, sagt Grauel. Was genau, das werde in erst in Kürze verraten.

Noch ist vieles im Fluss am Fluss. In fünf bis sechs Wochen solle das Konzept für die Zukunft der Gewerbeetagen stehen, sagt Grauel. Dieses werde dann intern abgestimmt und mit potenziellen Nutzern besprochen. Anschließend will Grauel Details den Wohnungseigentümern und der Öffentlichkeit vorstellen.

Was passiert jetzt im Ihme-Zentrum? Die Fassade: Zur Blumenauer Straße hin haben die Abbrucharbeiten an der Straßenfassade begonnen. Bis 2021 müssen 80 Prozent des Bereichs modernisiert sein. In den Erdgeschossbereichen sollen Geschäfte einziehen. Durchwegung: Der Fuß- und Radweg zwischen Gartenallee und Ida-Arenhold-Brücke wird begradigt, auf einer Seite sollen Geschäftsräume entstehen, in die möglicherweise auch Kultureinrichtungen einziehen. Bund und Stadt geben Geld dazu, weil die Revitalisierung des Ihme-Zentrums bundesweit als Vorzeigeprojekt gilt. Fachmarktzentrum: Nahe dem Küchengartenplatz wird der große Einkaufsbereich entstehen, aber nicht mehr als durchgängige Mall, sondern als zweigeschossiges Fachmarktzentrum. Auf insgesamt gut 11.000 Quadratmetern soll es zahlreiche Geschäfte geben. Der Handelsbereich soll sowohl Kunden aus der Nachbarschaft anlocken als auch, dank der vielen Parkplätze, aus entfernteren Gebieten. Büros: Im kommenden Jahr ziehen die Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Jugend und Familie aus dem Ihme-Zentrum in die Joachimstraße. Die Verträge des Investors mit der Stadt sehen vor, dass die Büroetagen saniert werden, anschließend will die Stadt sie wieder mieten – für welche Fachbereiche, ist noch offen. Auch die Stadtwerke ziehen aus dem Ihme-Zentrum aus, sie errichten sich derzeit einen großen Neubau auf der gegenüberliegenden Flussseite an der Glocksee.

Zur Person: Carsten Grauel Carsten Grauel (62) ist seit dem Frühjahr Geschäftsführer der Civitas Property Group, dem Immobilienunternehmen in Lars Windhorsts Firmenimperium mit der Dachmarke Tennor. Das Ihme-Zentrum kennt er schon ziemlich gut: Auch für den Vorinvestor, die Berliner Intown-Gruppe, hatte er sich mit der Immobilie beschäftigt, allerdings als externer Projektentwickler. Dafür betreibt er in Berlin eine Firma, die seinen Namen trägt. Mit ihr hat er unter anderem den Bau des Bundeskanzleramts an der Spree in den frühen Planungsphasen gesteuert, in Duisburg ein Factory-Outlet-Center gebaut, in Moskau und Helsinki große Bauprojekte organisiert, auf Mallorca und in Tiflis Hotelprojekte geplant und Einkaufszentren in Kiew und Bonn realisiert.

