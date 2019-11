Hannover

Mit Vaund hält ein neuartiges Geschäftskonzept Einzug in Hannovers City. Das Start-up Realtale zeigt in dem am Sonnabend eröffneten Verkaufsraum auf 750 Quadratmetern Fläche etliche zumeist hochpreisige Produkte technischer Premiummarken. So sind dort beispielsweise eine Burmester-Hifianlage für 29.800 Euro und ein Porsche 911 Carrera für 76.000 Euro ausgestellt. Es gibt aber auch die Sonnenliege Sun-Divan für vergleichsweise günstige 2550 Euro.

Der Name Vaund kommt vom englischen Found, das gefunden, aber auch gegründet heißt. Die Macher wollen mit ihrem Angebot den Einkaufsbummel in der Innenstadt attraktiver machen. Das Besondere: Ob der Kunde kauft oder nicht, ist für Realtale egal. Im Mittelpunkt stehe die Inszenierung der Produkte, die die Kunden an die ausgestellten Marken binden soll. „Wir verdienen nicht durch Produktverkauf, sondern dadurch, dass sich die Hersteller bei uns einmieten“, sagte Realtale-Gründer Michael Volland über das Geschäftsmodell.

Räume wurden vier Monate lang umgebaut

Nur vier Monate Ausbauzeit für das Geschäft, das sei „sportlich“ gewesen, sagt Christoph Michael Luy, der das Projekt gemeinsam mit Michael Volland und Christian Ladner betreibt. Ladner sagt, anfangs habe man die Hersteller aktiv ansprechen müssen. Das sei nun anders: „Inzwischen kommen sie auf uns zu.“

Viele Passanten bleiben am Sonnabend zunächst nur neugierig vor dem Schaufenster stehen und schauen ins stylische Innere mit den hochpreisigen Waren. Den Betreibern macht das nichts: „Wenn zehn bis 15 Prozent reinkommen, ist das doch schon toll für uns“, sagt Luy.

Während viele Geschäfte beklagen, dass Verbraucher sich zwar von ihnen beraten lassen, am Ende aber dann online einkaufen, macht Vaund gerade diesen Aspekt der Beratung zum Geschäftsmodell – und das nicht nur für eine Marke. Michael Volland sieht sich nicht als Konkurrenz zum Einzelhandel, spricht – im Gegenteil – von „Kooperation und Partnerschaft“. „Wir wollen den Kunden an die Marke binden, wo er das Produkt am Ende kauft, ob bei uns, im Internet oder bei Saturn, ist dann letztendlich egal.“

Der Vaund-Shop in Hannover soll nicht der einzige bleiben. Auch in Hamburg soll bald ein Premiummarken-Showroom eröffnen.

