Für einen „Rummel wie noch nie“ haben Kinder und Eltern auf dem Spielplatz Am Goldfeld in Ronnenberg gesorgt. Astrid Wendt war von der großen Beteiligung entzückt. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Andrea Unterricker hatte Wendt im Namen der Stadtverwaltung zur öffentlichen Beteiligung an der Neugestaltung des Spielplatzes geladen. „Zeitweise waren wir 50 Personen. Es hat uns richtig gefreut, dass unsere Einladung so gut angenommen wurde“, sagte Wendt.

Der 13-jährige Alexandro klebte gleich zu Beginn der Aktion verschiedenfarbigen Punkte im Eiltempo an die Plakate. Mit den Aufklebern sollten die Kinder ihre Zustimmung zu den Vorschlägen der Verwaltung deutlich machen. „Das Motto ist mir egal, ich will vor allem gerne klettern und hangeln“, sagte der Junge und bekräftigte sein Votum mit einem hastigen Nicken.

Zur Galerie Gut besuchte Beteiligungsaktion: Die Stadt Ronnenberg hat für die geplante Umgestaltung des Spielplatzes Im Goldfeld Ideen und Wünsche der Kinder aus dem Wohngebiet gesammelt.

Wie die Kinder ihre Wünsche bei der zweistündigen Beteiligungsaktion für die Umgestaltung des Spielplatzes schnell und übersichtlich mitteilen können, hatten Unterricker und Wendt zuvor erläutert. Die beiden Frauen aus dem Planungsteam hatten im Vorfeld der Aktion rund um das Absperrgitter einer beschädigten Rutsche verschiedene Plakate mit möglichen Bewegungsarten, Spielgeräten und den Themenschwerpunkten Bergwerk, Wiese und Landwirtschaft aufgehängt. „Mit den blauen Klebepunkten werden die bevorzugten Bewegungen markiert. Die roten Punkte sollen an die Lieblingsthemen geklebt werden“, erklärte Unterricker in regelmäßigen Abständen den nach und nach ankommenden Besuchergruppen.

Noch keine Entscheidung zwischen Bergbau und Wiese

„Unser Favorit ist Bergbau“, räumte Wendt später ein. Auch der siebenjährige Anton zögerte nicht lange und hinterließ einen roten Punkt auf einem Plakat mit einer Förderlore. „Ich bin ein richtiger Bergbaufan und finde alle Sachen mit Schienen total gut“, sagte der Junge aufgeregt. Anders als die Kinder hielten sich die Eltern mit ihren Äußerungen zurück und ließen dem Nachwuchs den Vortritt. Am Ende kam auch das Thema Wiese auf eine ähnlich hohe Zustimmung wie der Bergbau. „Das Ergebnis ist noch nicht eindeutig“, resümierte Wendt.

Mit solchen Collagen werben die städtischen Mitarbeiterinnen für die einzelnen Themen. Quelle: privat

Im Sommer 2021 soll der Spielplatz fertig sein

Bevor sich nun ein Planungsbüro mit einem der Themen intensiver auseinandersetzen soll, erhalten die Kinder der Ronnenberger Grundschule noch einmal Gelegenheit, ihre Meinung einzubringen. Die danach von den Planungsprofis entwickelten möglichst naturnah konzipierten Varianten sollen dann im Internet einsehbar werden. Ziel ist es, die Aufträge bis zu Jahresende zu erteilen, und im Winter den alten Spielplatz abzureißen, „damit man im Frühjahr etwas sehen kann“, sagt Wendt. Im nächsten Sommer soll der neue Spielplatz in jedem Fall nach den Wünschen der Kinder fertig sein.

