Hannover

Nach zweieinhalbjährigen Verhandlungen, teilweise von Streiks begleitet, haben das Klinikum Region Hannover (KRH) und die Gewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag geschlossen, der nach Angaben der Partner in dieser Form einmalig in Niedersachsen ist. Er soll das Pflege- und das Servicepersonal etwa in Küchen und Reinigung in den Häusern des Krankenhausverbundes entlasten. „Ziel ist es, das Krankenhaus wieder zu einem attraktiven Arbeitsplatz zu machen“, sagt Michael Born, Geschäftsführer Personal beim KRH. Verdi-Landesleiter Detlef Ahting sieht „herausragende Verbesserungen zur Steigerung der Attraktivität der Gesundheitsberufe, der hoffentlich bei vielen Arbeitgebern Schule macht“.

200 zusätzliche Stellen werden ausgeschrieben

Der sogenannte Tarifvertrag Entlastung sieht 200 zusätzliche Vollzeitstellen vor. Die Hälfte davon ist für ein „Mobilteam“ vorgesehen, dessen Mitglieder bei kurzfristigen Ausfällen auf den Stationen etwa durch Erkrankung einspringen. 30 zusätzliche Mitarbeiter sollen gewährleisten, dass keine Pflegekraft mehr allein eine Schicht auf Station absolvieren muss. „Das ist besonders in den Nachtschichten für die Betroffenen belastend“, erklärt Born. KRH-Bedienstete werden künftig nur noch in Ausnahmefällen kurzfristig an eigentlich freien Tagen zum Dienst gerufen.

Die zusätzlichen Stellen kommen trotz der finanziell angespannten Lage des Klinikums und sind nach Angaben von Sprecher Steffen Ellerhoff bereits im Wirtschaftsplan berücksichtigt. „Es gibt eine Gesetzesänderung durch den Bund, nach der der Einsatz von Pflegepersonal durch die Kostenträger refinanziert wird“, erklärt er. Das heißt, dass die Kassen zahlen. Für 2020 rechnet das Klinikum insgesamt mit 382,5 Millionen Euro an Personalaufwand und damit mit rund 20 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Übernahmegarantie für Auszubildende

Weitere Vereinbarungen im Vertragswerk sehen vor, dass Mitarbeiter im Alter über 50 Jahren drei zusätzliche freie Tage im Jahr erhalten, 2021 wird auch die Altersgruppe der über 45-Jährigen in diesen Genuss kommen. Mitarbeiter des Mobilteams erhalten eine monatliche Zulage von 300 bis 500 Euro. 75 Euro Zulage pro Schicht gibt es für besondere Dienste bei einem Einsatz auf einer anderen Station. Auszubildende übernimmt das Klinikum generell unbefristet.

Hohe Fluktuation und Trend zur Teilzeitarbeit

Nach Angaben von Born beschäftigt das Klinikum 3300 seiner insgesamt 7900 Mitarbeiter im Pflegebereich. „Wir wollen den Beschäftigten bessere Planbarkeit ihrer Arbeits- und Freizeit ermöglichen“, sagt er. Bisher hätten viele Beschäftigte ihre Arbeitssituation aus diesem Grund als unbefriedigend empfunden, erklärt Verdi-Verhandlungsleiterin Regina Wagner. Folge sei eine hohe Fluktuation, entstehend unter anderem dadurch, dass Personal zu Leiharbeitsfirmen wechsele, weil diese verlässliche Arbeitszeiten böten. Das KRH will außerdem die Quote der Teilzeitarbeit drücken, die bei mehr als 50 Prozent liegt. „Auch den Trend, dass Auszubildende nach dem Examen abwandern, wollen wir eindämmen“, ergänzt Born.

KRH und Gewerkschaft sind sehr optimistisch, dass die ausgeschriebenen Stellen auch besetzt werden können. Aktuell bietet das Klinikum 56 Jobs an. „Wir haben soviel Zulauf wie noch nie“, sagt der Personalchef. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Danach wollen die Partner das Pilotprojekt auswerten. Bereits vorher verhandeln sie darüber, ob und wie die Regelungen auch auf die Beschäftigten in der Psychiatrie des Klinikums übertragen werden können.

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase