Die Idee zur Vereinsgründung kam Ramin Wais und Johannes Kreß im Strandleben, der Beachbar am Ihmeufer. Im Sommer saßen die beiden Karriereberater dort zusammen und fragten sich: Wieso müssen wir Menschen von außerhalb erklären, warum Hannover lebenswert ist? Aus dieser Frage entstand der Verein Hannovernetzt, der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen und Unternehmen in der Stadt besser miteinander in Verbindung zu bringen.

Für die Mittdreißiger ist das Vernetzen der jungen Berufstätigen der Schlüssel dazu, die Stadt auch nach außen attraktiver zu machen. „Der Glaube an die Qualität von Hannover fehlt, weil wir keine gut vernetzte Szene haben. Hannover hat alles, was zum Beispiel Leipzig auch hat – einen großen Stadtpark, ein wunderschönes Neues Rathaus, das eigentlich recht alt ist, und lebendige, hippe Stadtviertel. In Leipzig wird das alles gehyped, in Hannover ist es einfach nur da“, erzählt Wais.

WG-Castings mit Firmenchefs

Darum haben sich die Vereinsgründer einiges überlegt: „Wir planen regelmäßige Networking-Events für unsere Vereinsmitglieder und Interessierte“, erklärt Tobias Topp. Auch der 33-Jährige gehört zum Vereinsvorstand. Außerdem will Hannovernetzt den Kontakt zwischen Unternehmenschefs und potenziellen Mitarbeitern in sogenannten WG-Castings stärken. „Normalerweise sitzt beim Vorstellungsgespräch der Berufseinsteiger an einem langen Tisch und wird mit Fragen durchlöchert. Wir drehen den Spieß um – die Manager sollen ihr Unternehmen vermarkten und potenzielle zukünftige Mitarbeiter kennen lernen“, erklärt Kreß. Der Verein habe das Veranstaltungsformat schon getestet. Die Rückmeldungen seien sehr gut gewesen, berichtet er: „Die Manager kamen viel persönlicher mit den Interessenten ins Gespräch, als ihnen das auf einer Messe möglich wäre.“

Hannovernetzt ist bei weitem nicht der erste Verein, der sich ein positives Image der Stadt und das Vernetzen ihrer Menschen zum Ziel gesetzt hat. Aber der frische Ansatz des Neulings scheint gut anzukommen: „In wenigen Wochen haben wir bereits 14 Unternehmen als Mitglieder gewinnen können und sprechen mit vielen weiteren Interessenten“, sagt Topp.

