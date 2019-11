Hannover

Kuersche hat nie verlernt, sich über Dinge zu wundern. Der hannoversche Gitarrist, Sänger und Songwriter, der mal als One-Man-Band, mal als Gruppenvorsteher unterwegs ist, sitzt in einem Lindener Café, die Kaffeetasse in der Hand und erzählt über seinen neuen Song „Gorgeous“. Den hatte er schon fast abgeschrieben. „Ich fand den früher immer blöd. Und dann hat ein Freund gefragt, ob ich einen Song für ihn habe. Wir haben ihn dann zusammen aufgenommen. Kürzlich habe ich den wieder mal angehört, ihn neu aufgenommen – und jetzt find ich den Hammer!“ Nach solchen Sätzen hält er mitunter kurz inne, als ob er das Gefühl noch einmal genau so nachempfinden würde.

Melodisch, britpoppig und ein bisschen rau

Wohl deshalb hat es „Gorgeous“ auch auf sein frisches Album geschafft. „Wooden Chandelier“ heißt es. Allerdings ist der geborene Pattenser, der eigentlich Andreas Kürschner heißt, ehrlich: eigentlich habe er gar keine Lust gehabt, ein Album aufzunehmen. aber da er einen Sponsor hatte, wollte er die Gelegenheit doch nicht verstreichen lassen. Der Zeitplan war straff, der Sound ist entsprechend rau, aber wie bei Kuersche üblich, melodisch, britpoppig, wohlgeformt.

„ Beatles ? So mache ich das auch!“

Die englischen Texte entstehen nach der Musik, es kommt ihm mindestens so sehr auf den Klang als auf den Sinn der Wörter an. Allerdings: „Ich probiere manchmal in mich reinzuhören. Und da kommen ab und zu“ – er hält wieder inne - „erstaunliche Sachen raus.“ Das Verfahren hat er sich bei den ganz Großen abgeschaut: „Ich habe mal in einem Buch gelesen, wie die Beatles Texte geschrieben haben. Da habe ich gedacht: So mach‘ ich das auch.“

Acht Songs, knapp 30 Minuten

Zuletzt hatten ihn immer mal wieder Mitglieder von Fury in the Slaughterhouse begleitet, für die er in den Neunzigerjahren als Anheizer spielte. Diesmal standen ihm die Zwillinge Jan und Lars Neumann an Bass und Schlagzeug zur Seite. „Jan kam nach einem Konzert auf mich zu, weil er nach dem Musikstudium etwas machen wollte. Sein Bruder spielte Schlagzeug, wir haben gejammt – war cool.“ Das Ergebnis im Studio auch. Acht Songs, knapp 30 Minuten. „Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut, wie lang ein Album sein muss. Da stand: Fünf Songs, 23 Minuten.“ Reichte also. Und Kuersche ist mit dem Ergebnis hochzufrieden.

Dienstleister als DJ

Der 52-Jährige weiß aber auch: Mit CDs oder Streamings wird man heute nicht mehr reich. „Du musst eine gute Liveshow anbieten.“ Die nächsten Gigs sind gebucht, das Album soll weitere Auftritte bringen. Kuersche gibt auch Musikunterricht, schreibt Musik für den hannoverschen Zoo, ab und zu legt er auf. Auch auf Partys oder Hochzeiten, da geht es dann nicht um seine Musik, nicht mal um seine Lieblingsbands. „Da bin ich Dienstleister. Wenn die sich mal einen Song von Helene Fischer wünschen, mach ich das auch. Aber ich warne die schon vor, dass ich nicht jeden Mist auflege.“ Er arbeite gerade an einem Konzept, bei dem er zunächst Musik auflegt, die ihm gefällt, ein kleines Liveset anbietet und dann zur Tanzparty übergeht.

Fertig ist Kuersche noch lange nicht. Vor einiger Zeit hat er Iggy Pop auf dem Hurricane-Festival gesehen. „Seitdem denke ich. Diese Power, diese Fitness, das muss das Ziel sein.“

Die Release-Party von Kuersches Album „Wooden Chandelier“ steigt am kommenden Freitag um 20 Uhr im Bei Chez Heinz, Liepmannstraße 7b.

Von Uwe Janssen