Hannover

Nach zwei Jahren Suche und einem politischem Tauziehen hat die Stadtverwaltung endlich einen Ort für das Gedächtnis der Stadt gefunden. Das Stadtarchiv soll nach Informationen der HAZ in ein neues Gebäude im Norden Hannovers ziehen. In dem Neubau an der Vahrenwalder Straße soll zugleich ein Magazin eingerichtet werden, das den städtischen Museen als Depot dient. In den kommenden Tagen will die Stadt ihren Standortvorschlag den Ratsgremien unterbreiten. Der Rat muss über das Vorhaben noch abstimmen.

Museen suchen nach Lagerräumen

Bereits 2019 hatte sich die Stadt auf die Suche nach Räumen für das in die Jahre gekommene Stadtarchiv in der Südstadt begeben. Nicht nur Tausende Dokumente und Akten aus dem Standort an der Sallstraße sollten in einem neuen Gebäude unterkommen, man wollte auch eine Art Zentralmagazin einrichten, in dem da Historische Museum, das Museum August Kestner und das Sprengel Museum ihre Exponate lagern können. Insbesondere das Historische Museum und das Kestnermuseum suchten händeringend nach Lagerräumen, weil beide Häuser saniert werden müssen. Doch auf eine erste Ausschreibung ging nach Ansicht der Stadt kein ernstzunehmendes Angebot ein.

Tauziehen mit der Ratspolitik

Die Stadtverwaltung bereitete eine zweite Ausschreibung vor – und überwarf sich mit der Ratspolitik. Die Mehrheit des Rates wollte sich offen lassen, ob die Stadt auf ein Mietangebot eingeht oder einen Neubau in Kauf nimmt. Am Ende sollte das wirtschaftlichste Angebot zählen, befand die Ratspolitik. Die Stadtspitze ging zähneknirschend darauf ein. Zwischenzeitlich war dann im Gespräch, das Zentralmagazin in den historischen Conti-Bauten auf dem Gelände der Wasserstadt Limmer oder im Ihmezentrum unterzubringen. Beide Ideen wurden wieder verworfen.

Stadt mietet Räume in Neubau

Nach Informationen der HAZ kommt es jetzt zu einer Mischform. Das neue Magazin an der Vahrenwalder Straße erbaut ein privater Investor. Das Grundstück soll sich in der Nähe einer Stadtbahnhaltestelle befinden. Die Baukosten dürften sich auf einen höheren zweistelligen Millionenbetrag belaufen. Die Stadt mietet die Räume über einen langen Zeitraum. Wie hoch die Miete ausfällt, ist noch nicht bekannt. Klar dürfte sein, dass die Nebenkosten nicht gering ausfallen. Um Urkunden und Museumsschätze zu lagern, müssen die Räume klimatisiert sein. Im Gespräch ist dem Vernehmen nach auch, in dem neuen Magazin Räume für Ausstellungen zu reservieren. Am kommenden Mittwoch soll der Bauausschuss über den Vorschlag beraten.

Von Andreas Schinkel