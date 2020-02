Hannover

Sie lernte ihn auf einer Dienstreise nach Johannesburg kennen. Christian Wulff war damals Ministerpräsident in Niedersachsen. „Irgendwann auf der Reise fragte er mich nach meiner Telefonnummer. Der Rest ist Geschichte.“ So schreibt Bettina Wulff, frühere First Lady, in ihrem neuen Buch „Anders als gedacht – Wie ich lerne, was wirklich zählt“.

Die 46-Jährige erzählt darin von den Schmalzkuchen ihrer Kindheit in Burgwedel, von ihren beiden Schwangerschaften und von ihren Beziehungen. Auch von ihrer Beziehung mit Christian Wulff: „Wir waren als Paar von Beginn an einem heftigen Druck ausgesetzt“, schreibt sie. Als ihr Mann Bundespräsident wurde, habe es „Missgunst und Neid“ gegeben. Sie berichtet von den Zwängen des Protokolls, dem Terminstress, den Journalisten, die „über uns hergefallen sind“.

„Mit Haut und Haaren habe ich mich auf die Beziehung eingelassen“, versichert sie. Dieses Lebensmodell habe getragen, „bis sich irgendwann meine eigenen Ansprüche an die Beziehung nicht mehr mit der Realität gedeckt haben“. Das Buch, verfasst gemeinsam mit ihrem Seelsorger, Expo-Wal-Pastor Heino Masemann, ist das Protokoll einer Selbstfindung. Es ist auch der Versuch, ihr Image als eher kühle Person zu korrigieren. Und es enthält sehr persönliche Bekenntnisse.

Bettina Wulff erzählt offen, wie sie lernen musste, sich von Ansprüchen an die eigene Perfektion zu verabschieden. Wie die verzweifelte Sehnsucht, geliebt zu werden, lange ihr Leben prägte. Wie sie lernte, dass man die eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick verlieren darf. Dass das innere Kind Heimat finden muss. Dass man mit leichtem Gepäck besser reist. Die tiefsten Weisheiten sind ja oft die schlichtesten.

„Der Tag, an dem ich mir selber die Rote Karte gezeigt habe, war der 17. September 2018“, schreibt sie. Nach einem Besuch mit den Kindern im Freibad ging es zum Grillen mit Freunden. Sie trank mehrere Gläser Wein. Dann stieg sie, um Einkaufen zu fahren, noch einmal ins Auto – und fuhr angetrunken gegen einen Baum. „Seitdem bin ich Radfahrerin“, schreibt sie. Der Führerschein war weg. Sie habe sich schrecklich geschämt. „Als ich spätabends nach dem Unfall zu Fuß nach Hause kam, beschloss ich: Mein Leben musste sofort ein anderes werden!“

Sie trennte sich zum zweiten Mal von ihrem Mann. „Natürlich habe ich mir gewünscht, dass meine Ehe sämtliche Stürme und Veränderungen überdauert. Aber es kam alles ganz anders. Das schmerzt unfassbar.“ Einen Ankerpunkt findet die evangelische Christin in Gott: „Fast alles in meinem Leben kann auseinander brechen“, schreibt sie, „aber die Gewissheit, dass mein Glaube mich immer trägt, ist unverrückbar.“

Inzwischen ist sie mit ihrem neuen Lebensgefährten Jan-Henrik Behnken zusammengezogen. „Mit Mitte 40 hatten wir beide nicht mehr das Gefühl, dass wir ein Zusammenleben auf die lange Bank schieben sollten.“ Da scheint eine Frau ihr Glück gefunden zu haben. „Heute sitze ich dankbar beim Essen und genieße das Miteinander, wenn mein Freund gekocht hat“, schreibt sie. Wer wollte ihr das nicht gönnen?

Bettina Wulff mit Heino Masemann: „Anders als gedacht“. Droemer Knaur. 192 Seiten, 18 Euro. Wulff und Masemann stellen das Buch am 24. März, 19.30 Uhr, im Expo-Wal, Chicago Lane 9, vor. Der Eintritt beträgt 12 Euro.

