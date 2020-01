Hannover

Hotelgäste können in Hannovers Innenstadt künftig den Überblick behalten. Das neue Intercity-Hotelhochhaus hinterm Hauptbahnhof ist nahezu fertig. Seit Jahresbeginn läuft sich im Inneren das Team für die Eröffnung Anfang Februar warm. Für Hannover bedeutet der Neubau einen doppelten Superlativ. Einerseits ist es das erste Hotelhochhaus in der Innenstadt – das nächste steht am Congress-Zentrum im Zooviertel. Zusätzlich markiert es den ersten Hochhausneubau seit Eröffnung der Nord/LB. Das war 2002, ist also 18 Jahre her.

22 Hotels in Hannover geplant

Kurz vor der Eröffnung: Das neue Intercity-Hotel am Andreas-Hermes-Platz im Hochhaus hinter dem Hauptbahnhof in Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Branche tobt ein starker Verdrängungswettbewerb. 21 weitere Hotels mit fast 3000 Zimmern sind gerade fertiggestellt oder für die nächsten Jahre konkret geplant – und das trotz teils schwächelnder Großmessen in Hannover. „Leiden werden die nicht renovierten Althotels und die Gästehäuser in der Peripherie“, ist sich der Direktor des neuen Intercity-Hotels, Thomas Nixdorf, sicher.

Es ist das zweite Intercity-Hotel in Hannover

Die Intercity-Kette, die zur Deutschen Hospitality (Steigenberger) gehört, betreibt seit 2009 bereits ein Hotel westlich vom Hauptbahnhof im ehemaligen Telekom-Gebäude Rosenstraße. „Die Zimmer dort sind zu 83 Prozent ausgelastet“, sagt Nixdorf. „Der Standort Hannover ist für uns so erfolgreich, dass wir sicher sind, ein zweites Hotel gut auslasten zu können.“

„Das schönste Intercity-Hotel bundesweit“

Mit Innenstadtkulisse: Hoteldirektor Thomas Nixdorf (von links) im neuen Intercity-Hotel Hannover am Andreas-Hermes-Platz mit den Bauwo-Projektentwicklern Jens Rothe und Bernd Rathenow. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nixdorf kennt die Stadt. Er ist hier aufgewachsen, in Kirchrode zur Wasserkampschule gegangen, hat 2009 als Direktor das Intercity-Hotel an der Rosenstraße eröffnet, dann ab 2014 den Aufbau eines neuen Intercity-Hotels in Hamburg übernommen. Nun kehrt er in seine Heimatstadt zurück. Und wie findet er das Hochhaus mit seinen farbchangierenden Keramik-Stabplatten an der Fassade? „ Hannovers erstes Intercity-Hotel in seinem typischen Fünfzigerjahre-Bestandsgebäude an der Rosenstraße ist zwar wirklich schön“, sagt er. „Aber dieser Neubau am Andreas-Hermes-Platz wirkt stadtbildverändernd – und ich finde, es ist das schönste Intercity bundesweit“, schwärmt er.

Hotelneubau ist 54 Meter hoch

Blick aus der obersten Etage, der Fernsehturm fast auf Augenhöhe: Das neue Intercity-Hotel am Andreas-Hermes-Platz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Entwurf stammt vom Hamburger Architekten Jürgen Böge. Er hat für die Bauwo-Projektentwickler einen fünfeckigen Gebäudegrundriss zwischen Bredero-Hochhaus, Raschplatz-Pavillon und dem Gebäude der DG-Bank konzipiert – auch die Glas-Sandstein-Architektur der Bank war bereits sein Entwurf. Mit 54 Metern Gesamthöhe bleibt das Hotel deutlich unter dem Bredero-Hochhaus (91 Meter) zurück, und trotzdem hat sich die Skyline im Bahnhofsviertel sichtbar verändert. Noch etwas großstädtischer wirkt die Stadt, wenn man jetzt über die Raschplatz-Hochstraße fährt.

Konferenzbereiche für 200 Personen

Viel Farbe und Naturholz: Das neue Intercity-Hotel am Andreas-Hermes-Platz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Innenarchitektur des Neubaus folgt dem Konzept des italienischen Designers Matteo Thun, der seit 2017 alle Intercity-Hotels ausstattet. Viel Holz dominiert im Erdgeschoss, eine große Bar empfängt die Besucher. Im ersten Stockwerk finden sich das Hotelrestaurant mit 146 Plätzen und weitere Aufenthaltsbereiche. Darüber liegen die Konferenzräume, die sich für Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen oder als getrennte Räume buchen lassen.

Zugang von der Raschplatz-Tiefgarage

„Die Lage direkt am Hauptbahnhof ist großartig“, sagt Hoteldirektor Nixdorf. Die Marke der Intercity-Hotels richtet sich insbesondere an Bahnreisende und -mitarbeiter – die Bahn hat ein Gruppenkontingent fürs Übernachten von Zugbegleitern und Lokführern. Vom Hauptbahnhof ist das neue 220-Zimmer-Hotel bequem zu Fuß zu erreichen. Wer mit dem Auto kommt, hat einen eigenen Zugang von der Tiefgarage unter der Raschplatz-Hochbrücke ins Hotel – nur 80 Zentimeter weit musste dafür gegraben werden. Vor allem für Tagungen und Schulungen eignet sich die Innenstadtlage gut – am Eröffnungstag, 10. Februar, sind die Konferenzbereiche denn auch gleich von einer Kosmetikfirma ausgebucht.

Der Blick von oben

Der Clou aber ist der Ausblick von den obersten Geschossen. Den Hotelgästen liegt die Innenstadt zu Füßen. Je nach Zimmerausrichtung blickt man entweder zum alten Fernsehturm, der nachts blau strahlt, zur Innenstadt mit der Marktkirche oder über die Dächer der Oststadt, hinter denen sich die Eilenriede erstreckt. Außerhalb von Messen können Zimmer ab 66 Euro gebucht werden.

Aktuell übt das 25-köpfige Hotelteam die Abläufe: In der Küche wird Probe gekocht, die Haustechnik wird gecheckt, letzte Details an Einrichtungen ändern sich. Am 10. Februar checkt der erste Gast ein. „Dann muss alles sitzen“, sagt Direktor Nixdorf.

Von Conrad von Meding