Hannover

Rätselfreunde kommen auf HAZ.de voll auf ihre Kosten – und neben Sudoku und Kreuzworträtsel gibt es jetzt noch ein weiteres Gewinnspiel. Dabei gilt es, drei Kreuzworträtsel-Fragen richtig zu beantworten. Wer das schafft, hat die Chance, ein besonderes Hannover-Poster von Swantje Osburg zu gewinnen.

Eilenriede mal anders: Swantje Osburg setzt Eigenarten Hannovers gekonnt in Szene. Quelle: Swantje Osburg

Die Designerin und Illustratorin gestaltet für ihr Label Illustre Welt seit 2015 hannoversche Grafiken. Eichhörnchen in der Eilenriede, Tretboote auf dem Maschsee, der Küchengarten-Pavillon auf dem Lindener Friedhof oder die Leinewelle werden grafisch in Szene gesetzt und erinnern stilistisch an die Plakatkunst der Dreißigerjahre.

Kreativ: Swantje Osburg illustriert Hannover. Quelle: Marina Schell

Osburg begann zunächst mit besonderen Städte-Postkarten. „Die verbrachten aber zunächst eine ganze Weile in meiner Schublade, bis ich mich getraut habe, Läden in Hannover zu fragen, ob sie die Karten verkaufen wollten“, sagt Osburg. 2018 stellte sie beim Designmarkt „Designachten“ aus.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seitdem sind ihre Werke in immer mehr Geschäften zu haben – und erfreuen nun auch Kreuzworträtsel-Liebhaber. Das Gewinnspiel läuft bis Ende März. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Von Jan Sedelies