Hannover

Gemeinsame Streifengänge, ein einheitlicher Strafenkatalog und weniger Kriminalität: Im Juni 2019 sind Polizeidirektion Hannover, Bundespolizei, Stadt, Bahn-Sicherheit und Protec angetreten, um mit der Kooperation „Bahnhof.sicher“ für mehr Sicherheit im und um den Hauptbahnhof zu sorgen. Jetzt, nach einem halben Jahr, hat die HAZ einmal genauer hingesehen und festgestellt: An einigen Stellen hakt das Projekt noch immer – auch wenn alle Beteiligten das Sicherheitskonzept ausdrücklich loben.

Die Protagonisten liefen bei HAZ-Stippvisiten häufiger allein als gemeinsam Streife. Auf Anfrage bestreiten das jedoch alle. „Beamte der Inspektion Mitte versehen regelmäßig Streifen mit Polizisten der Bundespolizeiinspektion und Mitarbeitern des Ordnungsdienstes“, sagt Martin Richter, Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Auch laut Stadtsprecher Udo Möller patrouillieren Landespolizei und Ordnungsdienst „mehrmals pro Woche in einem festgelegten Rhythmus“. Ähnliches berichten Protec, Bahn-Sicherheit und Bundespolizei. Insbesondere im Hauptbahnhof sei die Zusammenarbeit „noch weiter intensiviert worden“, sagt eine Bahn-Sprecherin.

Widersprüche bei gemeinsamen Patrouillen

Doch es ergeben sich auch Widersprüche: So sind etwa laut Richter sind Streifengänge mit Protec „nicht vorgesehen“. Laut dessen Geschäftsführer Mathias Lindscheid gibt es dagegen sehr wohl Kontrollen auch mit der Landespolizei. Allerdings seien keine eindeutigen Patrouillen mit dem Ordnungsdienst geplant – aus Sicht der Stadt sind sie dagegen fester Bestandteil. Häufig scheitert das Vorhaben jedoch schlicht an den Dienstplänen. „Die Realisierung dieser gemeinsamen Streifen ist auch von der täglichen Lage- und Einsatzsituation abhängig“, sagt Bundespolizeisprecher Jörg Ristow.

Ein Erfolgsmodell ist hingegen offenbar die polizeiliche Kontrollzone rund um den Raschplatz. Bis Ende 2019 führten die Beamten dort 3113 Identitätsfeststellungen durch. Dabei wurden 23 vorläufige Festnahmen und 16 Haftbefehle vollstreckt, es gab 29sogenannte Ingewahrsamnahmen und 1011 Platzverweise. Hinzu kamen 435 Drogendelikte – meist Cannabis und Kokain – sowie 13 Verstöße gegen das Waffengesetz. „Dabei handelte es sich überwiegend um Messer“, berichtet Richter. Parallel dazu vollstreckte die im Hauptbahnhof zuständige Bundespolizei 48 Haftbefehle, registrierte vier Drogendelikte und einen Verstoß gegen das Waffengesetz innerhalb der Raschplatz-Problemklientel.

Zahl der Trinker wird kleiner

Laut Protec-Geschäftsführer Lindscheid sind Trinkgelage „zwar immer noch vorhanden, die Personenanzahl ist aber gesunken“. Auch das Drogenproblem sei rückläufig. Die Bahn-Sprecherin betont, dass „immer besser“ vermieden werde, dass die Problemszene in andere Bereiche ausweiche. Der Ordnungsdienst hält laut Stadtsprecher Möller zudem täglich bis zu 30 Ansprachen innerhalb des Trinker- und Drogenmilieus. Der Großteil der Regelverstöße beziehe sich auf das Schlafen und Ruhen, Ruhestörungen und öffentliches Urinieren.

Darüber hinaus hat die Stadt im Januar ihre nächtliche Verbotszone für gefährliche Gegenstände wie Taschenmesser ausgerufen, diese wurde schon im Juni in Aussicht gestellt. Nur: Hinweistafeln fehlen am Raschplatz auch einen Monat nach Inkrafttreten noch. Laut Möller müssen die Schilder erst hergestellt und die Standorte mit den Eigentümern der Flächen geklärt werden. „Die Arbeiten werden in spätestens acht Wochen abgeschlossen sein“, sagt er – also zehn Monate nach der ersten Ankündigung.

Noch immer keine Polizeiwegweiser

Probleme bereiten auch die Wegweiser zur nächstgelegenen Polizeiwache – sie sollten eigentlich schon im Sommer im Hauptbahnhof angebracht werden. Laut Bundespolizei-Sprecher Ristow sind noch weitere Abstimmungen „für die finale Erstellung und Platzierung erforderlich“. Es seien „weitere Gespräche und die Abstimmung mit den Eigentümern notwendig“, sagt auch Hannovers Polizeisprecher Richter. Bei der Bahn, die einige Flächen stellen würde, klingt das Ganze dagegen weniger kompliziert: „Die Umsetzung kann aus DB-Sicht schnellstmöglich erfolgen.“

Trotz aller Schwierigkeiten sei „Bahnhof.sicher“ aber ein Erfolg, heißt es von den Beteiligten: Das neue Konzept hat laut Protec-Geschäftsführer Lindscheid „das subjektive Sicherheitsgefühl gesteigert und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Protagonisten verbessert“. Die Polizeidirektion bezeichnet die abgestimmten Maßnahmen als „zielführend“, die Bundespolizei spricht von einem „Mehr an Sicherheit“. Und Stadtsprecher Möller sagt: „Es ist gelungen, das Ziel einer 24/7-Präsenz sicherzustellen“ – womit er 24 Stunden und sieben Tage meint.

Lesen Sie auch

Von Peer Hellerling