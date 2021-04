Hannover

Am Donnerstagnachmittag hat der Rat die Entscheidung gefällt: Die Stadt lässt vom Projektentwickler Bauwo ein neues Stadtarchiv mit Lesesälen und großen Magazinen auch für die städtischen Museen errichten. Noch in diesem Jahr soll Baustart an der Vahrenwalder Straße sein, im Herbst 2023 könnte der Neubau bezugsfertig sein, kündigt Bauwo-Geschäftsführer Jens Rothe an.

Neues Stadtarchiv soll bis 2023 fertig sein

Auf 20.603 Quadratmetern soll Platz für Kultur und Stadtgeschichte sein. Für den Archivbau musste die Bauwo das eigentlich an dem Standort vorgesehene Gebäude komplett umplanen. Ursprünglich war nahe der Stadtgrenze zu Langenhagen ein Bürohaus geplant, für das auch schon eine Baugenehmigung vorliegt. „Für ein Archiv und Magazinbereiche sind aber völlig andere Grundrisse und eine umfassende Klimatechnik nötig“, sagt Rothe.

So war ursprünglich das Bürogebäude an der Vahrenwalder Straße 321 geplant. Quelle: Bauwo

Der neue Entwurf von Bauwo-Architektin Katharina Winkler zeigt jetzt ein großes, verglastes Eingangsportal. Auch in den Etagen darüber sind noch Fenster für Büros und Lesesäle vorgesehen. An den langen Seitenwänden des Neubaus dagegen sind Fenster vielfach nur noch angedeutet: „Magazine vertragen nun einmal keine Fenster“, sagt Bauwo-Gesellschafter Bernd Rathenow.

Die Zeit drängt

Das Unternehmen hat sich mit seinem Konzept gegen zahlreiche andere Bewerber durchgesetzt. Unter anderem hatte es in der Kommunalpolitik Bestrebungen gegeben, die Kultureinrichtungen in den denkmalgeschützten Bauten der Wasserstadt Limmer unterzubringen. Die Zeit drängt aber: Am bisherigen Standort des Stadtarchivs in der Südstadt gelten die technischen Bedingungen als nicht mehr zumutbar, und auch das Historische Museum, das Museum August Kestner und das Sprengel-Museum benötigen dringend Magazinflächen zum Auslagern ihrer Depots.

Verglastes Foyer, heller Klinker, viele Magazinräume: So soll das neue Stadtarchiv für Hannover an der Vahrenwalder Straße aussehen. Quelle: Bauwo

In dieser Woche hatte die Linksfraktion im Rat noch einmal Protest gegen das Projekt an der Vahrenwalder Straße angemeldet. Der Grund: Die Stadt baut nicht selbst, sondern mietet die Räume über 20 Jahre mit Verlängerungsoptionen für weitere zehn Jahre an. Ein vertraulicher Bericht des Rechnungsprüfungsamts war jetzt zu dem Schluss gekommen sein, dass das Anmieten eines von einem Privatunternehmen errichteten Gebäudes nicht zwingend preiswerter sei, als wenn die Stadt selbst baut – das hänge von der Laufzeit des Vertrags und der Zinsentwicklung ab, die niemand vorhersehen könne.

Drei Gegenstimmen im Rat

So soll das Foyer des neuen Stadtarchivs an der Vahrenwalder Straße aussehen. Quelle: Bauwo

Bei der CDU kann Wirtschaftspolitiker Jens-Michael Emmelmann die Kritik nachvollziehen. „Bei einer Vertragslaufzeit von 25, 30 oder mehr Jahren ist es eigentlich immer wirtschaftlicher, wenn man selbst baut“, sagt er. Die Stadt aber habe diese Option nicht, weil sie zu hoch verschuldet sei. Das Rechnungsprüfungsamt erlaube keine weiteren Schulden, sie könne daher nur mieten. Die CDU stimmte dem Projekt daher zähneknirschend zu, forderte aber, zusätzlich über einen Innenstadt-Standort für das Stadtarchiv nachzudenken, weil der neue Sitz an der Grenze zu Langenhagen zu weit auswärts sei. Am Ende stimmten nur drei Mitglieder der Linken gegen das Projekt.

Mit Fotovoltaik und Gründach

Jährlich soll die Stadt 2,9 Millionen Euro Miete zahlen. Dafür soll das Gebäude hohen energetischen Standards genügen, über eine Fotovoltaikanlage und Gründächer verfügen. Eine Stadtbahnstation vor der Tür macht es gut erreichbar, zudem sind Parkplätze für Beschäftigte und Gäste vorgesehen.

Die hannoversche Bauwo errichtet derzeit auch den Neubau für die IHK am Bischofsholer Damm sowie zahlreiche Logistikgebäude bundesweit. An der Vahrenwalder Straße waren auch die Nachbargebäude für das Kopierunternehmen Ricoh und den Aufzughersteller Kone von der Bauwo errichtet worden, auch das neue Steigenberger-Hotelhochhaus hinterm Hauptbahnhof stammt von dem Unternehmen.

Von Conrad von Meding