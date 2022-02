Hannover

Mit dem 24-jährigen Konstantin Dunnzlaff aus Hannover und der 33-jährigen Neustädterin Maria Sinnemann haben die Grünen am Wochenende ein neues Führungsduo für den Regionsverband gewählt. Es ist der jüngste in der Geschichte der Parteiorganisation, die ihre Mitgliederzahl in den vergangenen fünf Jahren auf aktuell mehr als 2500 verdoppelt hat und damit zu den kopfstärksten Kreisverbänden der Grünen in Deutschland zählt.

Zweite Vorstandswahl sieben Monaten

Mit Vorstandswahlen hatten die Grünen zuletzt Übung. Im vergangenen Sommer traten Julia Stock und Vassiliki Chryssikopoulou überraschend mitten im Wahlkampf zurück – die eine, weil sie sich auf ihre dann erfolgreiche Kandidatur für den hannoverschen Rat konzentrieren wollte, die andere aus familiären Gründen. Anne Dalig aus Wunstorf und Henning Krause aus Hannover übernahmen, hatten aber angekündigt, nur bis zum nächsten regulären Wahltermin amtieren zu wollen.

Partei will stärkste Kraft in der Region werden

Sinnemann nannte Gleichberechtigung, den Kampf gegen die Klimakrise als ihre sowie die innerparteiliche Strukturentwicklung als Arbeitsschwerpunkte. Das sieht auch Dunnzlaff so: „Wir müssen uns professionalisieren, Arbeitsabläufe besser strukturieren und Synergieeffekte ausschöpfen.“ Nur so könne die Partei bei den nächsten Kommunalwahlen an die vergangenen Erfolge anknüpfen. Das Ziel: Die Grünen wollen stärkste Kraft in der Region werden. In der Landeshauptstadt war ihnen das zuletzt schon gelungen.

Von Bernd Haase