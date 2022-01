Hannover

Keine drei Stunden nach dem Jahreswechsel war es soweit: Im Klinikum Robert Koch in Gehrden kam das erste Baby in der Region Hannover im Jahr 2022 zur Welt. Zoe Marie heißt das kleine Mädchen. Es ist 2730 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß – und hatte es offenbar ziemlich eilig, im neuen Jahr auf die Welt zu kommen. 20 Minuten nach Silvester habe sie die erste Wehe gehabt, berichtet Mutter Jennifer Klaczynski (27). Etwa eine Stunde später rief Vater Calvin Klaczynski (33) bereits per Notruf einen Krankenwagen, der die beiden Eheleute von Egestorf ins Klinikum in Gehrden bringen sollte.

Den kleinen Bruder Liam Calvin (2) holten die Großeltern ab und brachten ihn zur Betreuung zu sich nach Hause. Noch im Krankenwagen setzten die Preßwehen ein. „Ich war nur 20 bis 30 Minuten im Kreißsaal, dann war die Kleine schon da“, sagt Mutter Klaczynski – und Freude und Stolz schwingen in ihrer Stimme mit. Genau um 2.26 Uhr kam das Neujahrsbaby 2022 zur Welt.

Vater Calvin Klaczynski ist stolz auf seine Tochter. Quelle: privat

Die Geburt hat die junge Mutter offenbar gut weggesteckt: „Ich fühle mich eigentlich super“, sagt sie. Töchterchen Zoe Marie sei ein „friedliches und ruhiges Baby“.

„Sie war eigentlich schon direkt nach der Geburt ziemlich gechillt“, sagt Papa Calvin Klaczynski (33) – und lacht, auch er hörbar stolz.

Bruder Liam wird das kleine Schwesterchen vermutlich erst am kommenden Montag zum ersten Mal sehen. Dann planen seine Eltern die Klinik mit Zoe Marie zu verlassen. Wegen der Corona-Pandemie hat das Klinikum Robert Koch Gehrden wie alle Krankenhäuser die Besuchsregeln deutlich verschärft. So kann die Mutter nur eine Vertrauensperson benennen, die sowohl im Kreißsaal mit dabei sein kann, als auch später auf der Wöchnerinnenstation als Besucher zu ihr darf. Im Fall der Klaczynskis ist das der Papa. Die Besuchszeiten sind zudem auf zwei Stunden täglich reduziert.

Auch Bruder Liam hat im Januar 2022 Geburtstag

Die Ankunft von Baby Zoe Marie zu Hause in Egestorf wird aber nicht das einzige freudige Ereignis der Familie im Januar sein. Bruder Liam ist auch ein Januarkind – und feiert am 15. Januar seinen dritten Geburtstag.

Von Jutta Rinas