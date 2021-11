Hannover

Neujahrsempfänge im hannoverschen Rathaus sind traditionell Bürgerfeste mit Tausenden Besuchern. Während des Lockdowns im vergangenen Winter musste die Veranstaltung ausfallen, im Januar soll es wieder so weit sein: Nach Informationen der HAZ plant die Stadtverwaltung einen Neujahrsempfang mit bis zu 700 Gästen für den 10. Januar. Das gefällt nicht jedem. „Angesichts rapide steigender Infektionszahlen ist jetzt nicht die Zeit, um solche Empfänge zu planen“, meint CDU-Fraktionschef Felix Semper.

2-G-Regel gilt für Empfang

Dem Vernehmen nach hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Ratspolitik kürzlich im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss über die Pläne informiert. Man fahre auf Sicht, hieß es vonseiten des OB im Ausschuss, und behalte das Infektionsgeschehen stets im Auge. Für die Veranstaltung soll die 2-G-Regel gelten, das heißt: Nur gegen Corona Geimpfte und von der Krankheit Genesene haben Zutritt.

Musik und kulturelle Beiträge geplant

Von 18 bis 21 Uhr soll der Empfang dauern. Mehrere musikalische Beiträge sind geplant, unter anderem vom Feuerwehrorchester Opus 112, sowie weitere kulturelle Darbietungen. Wie die Gäste ausgewählt werden, sei noch unklar, heißt es. Möglicherweise werden die Besucher nach dem Zufallsprinzip bestimmt und eingeladen.

Das erinnert ein wenig an die Neujahrsempfänge in der Ära von Oberbürgermeister Stephan Weil (SPD). Der hatte stets eine Liste honoriger Gäste erstellen lassen und dann zum Empfang gebeten. Sein Nachfolger, Stefan Schostok (SPD), brach mit dieser Tradition und lud alle Hannoveraner zur Feier ins Neue Rathaus ein – mit großem Erfolg. Onay knüpfte daran an. Beim jüngsten Empfang im Jahr 2020 fanden rund 2500 Bürgerinnen und Bürger ihren Weg ins Rathaus.

CDU: „Unpassend“

Die Gäste-Begrenzung ist jetzt weniger einer strengeren Etikette geschuldet, als vielmehr der Corona-Pandemie. Mit bis zu 700 Besuchern dürfte die Chance, dass es zu Gedränge im riesigen Rathausgebäude kommt, recht gering sein. Dennoch hält die CDU den Vorstoß angesichts der vierten Corona-Infektionswelle für unpassend. „Wir sind skeptisch“, sagt Semper.

SPD: Ende Dezember entscheiden

Andere Fraktionen begrüßen die Pläne. „Wir haben hier in Hannover ein offenes Rathaus, und das wird bei den Neujahrsempfängen gefeiert“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Allerdings müsse man die Pandemie im Blick behalten. Er regt an, bis Ende Dezember abzuwarten und dann eine Entscheidung zu treffen, ob und in welcher Form der Empfang organisiert werden könne. Auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke meint: „Das ist ein traditionelles Ereignis, auf das ich mich sehr freue.“ Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian hält einen Neujahrsempfang ebenfalls für „wünschenswert“. Sie begrüßt, dass sich die Ratsfraktionen wieder präsentieren dürfen.

Von Andreas Schinkel