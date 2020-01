Linden-Mitte

Prominenter Besuch beim Verein Lebendiges Linden: Belit Onay, Hannovers neuer Oberbürgermeister, begrüßte zusammen mit den Vereinsmitgliedern das neue Jahr. Seit seiner Wahl zum Stadtoberhaupt ist er viel unterwegs. Umso erfreuter waren die Gastgeber, dass er Zeit gefunden hatte, bei ihnen vorbeizuschauen. Doch das dürfte nicht wirklich verwundern: Schließlich haben die Lindener Onay in der Stichwahl im November ihre volle Unterstützung gegeben: 84,3 Prozent der Stimmen konnte der Grüne in Linden-Nord auf sich vereinen, 82,9 Prozent waren es in Linden-Mitte und in Linden-Süd immerhin 75,9 Prozent.

Onay lobt Solidarität

„Das ist mein erster Besuch als Oberbürgermeister in einem Stadtbezirk“, sagte Onay, der auf das Mikro verzichtete und die Rede vor den rund 60 Gästen des Neujahrsfestes ohne akustische Unterstützung hielt. Der Rathauschef sagte, er freue sich, in einem Stadtteil zu sein, in dem „das Einmischen, das Widerspenstige und das Solidarische“ Tradition hätten. „Und das seit 100 Jahren“ – damit verwies er auf die Eingemeindung Lindens nach Hannover 1920.

Onay, dessen Eltern aus der Türkei stammen, warnte aber auch eindringlich vor politischer Hetze, nicht zuletzt in den sozialen Medien. „Es ist Wahnsinn, was läuft“, sagte er und nannte als Beispiele Persönlichkeiten wie den hannoverschen Pianisten Igor Levit, der wegen seiner jüdischen Herkunft eine Morddrohung erhielt. „Der ganze Hass kotzt sich aus“, sagte Onay, der nach seiner Wahl zum OB ebenfalls mit Hetzangriffen konfrontiert wurde.

Gastgeberin Edelgard Bulmahn (links) mit ihren Gästen Yasmin Fahimi, Belit Onay (links) und Rainer-Jörg Grube.. Quelle: Navid Bookani

Bulmahn dankt Parlamentariern

Dieses Thema war auch der Vorsitzenden des Vereins Lebendiges Linden ein großes Anliegen: „Eine Demokratie braucht Demokraten“, sagte die frühere SPD-Bundesministerin Edelgard Bulmahn, die den Verein als überzeugte Lindenerin seit 2016 führt und zum Fest einen Pullover in den Regenbogenfarben des Vereinslogos trug. Sie dankte „allen Menschen, die sich nicht wegducken“, und hob das Engagement „aller Parlamentarier, ob auf bundes- oder kommunalpolitischer Ebene“ hervor. Darüber freute sich Bulmahns Nachfolgerin im Bundestag, Yasmin Fahimi, ebenso wie Linden-Limmers Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube.

Vom Ihme-Zentrum zur Feierkultur

Grube zeigte sich zugleich erfreut, dass Onay ihm ein Telefonat zur Entwicklung der Wasserstadt in Aussicht gestellt hat. Auch weitere für Linden zentrale, teils kontroverse Themen zählte der OB im Schnelldurchlauf auf – vom Ihme-Zentrum über die geplanten Hochbahnsteige auf der Limmerstraße über den Neubau der IGS bis hin zur „Feierkultur“.

Grenzüberschreitend: Comedian Martin Jürgensmann kommt aus Ricklingen und besingt Linden auf seine Weise. Quelle: Juliane Kaune

Comedian aus Ricklingen

Die wurde beim Neujahrsfest in der Ostland-Wohnanlage auf dem Gilde-Carré sogleich gepflegt. Seinen typischen Humor hatte Martin Jürgensmann mitgebracht, bekannt als Comedy-Klempner Schlüssel-Schorse des Senders NDR 1. Er musste allerdings gestehen: „Ich komme aus Ricklingen.“ Das sahen ihm die Gäste jedoch nach, zumal er den Scorpions-Hit „Wind of Change“ treffsicher auf Linden umgedichtet hatte.

Von Juliane Kaune