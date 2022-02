Hannover

Der Gully vor dem Hauptbahnhof ist eine hannoversche Attraktion. Denn aus den Tiefen des Ernst-August-Platz ertönen seit genau 21 Jahren immer wieder musikalische und ungewöhnliche Klänge. Der Architekt Timm Ohrt hat im tiefen Schacht zwei CD-Player installiert, die mal Fury in the Slaughterhouse, mal Lutz Krajenski und mal die „Ursonate“ von Kurt Schwitters spielen. Für das Programm sorgt ein gewisser DJ Gullyman, der seine Identität geheim hält, und nun für eine echten Hörgenuss sorgt. Denn er spielt einen Mitschnitt des Neujahrskonzerts „Over the Rainbow“ der Staatsoper Hannover.

„Mal etwas Leichtes“

Dirigent Stephan Zilias führte dabei durch Werke von Carl Maria von Weber, Richard Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart und Leonard Bernstein. „Ich staunte nicht schlecht, über die vielen Reaktionen“, schreibt Gullyman über die Kooperation mit der Staatsoper. „Mal etwas Leichtes, Freudvolles in dieser meist grauen Corona-Welt.“

Musik aus dem Untergrund? Kulturexperte Uwe Kalwar ist ganz nah dran an der Playlist des geheimnisvollen DJ Gullyman. Quelle: Christian Burkert.

Für Freunde der Popmusik laufen in der Nacht liebevoll kuratierte Songs von The Notwist, Lassie Singers, Carsten Erobique, Peter Licht und The Düsseldorfer Düster Boys. Die Playlist finden Interessierte unter www.gullyman.eu.

Von Jan Sedelies