Neun Corona-Tote am Mittwoch, acht am Dienstag: Die beiden vom Gesundheitsamt vermeldeten Zahlen sind Höchstwerte für die Region Hannover. Je sieben gab es zuvor am 14. und am 23. April in der ersten Welle der Pandemie. Auch bundesweit und für Niedersachsen werden die bisher höchsten Todeszahlen für einen Tag verzeichnet.