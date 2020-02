Im Fall des mutmaßlichen Mafia-Mitglieds Igor K., der seit zwei Wochen in Hannover medizinisch versorgt wird, hat es in Montenegro eine erste Festnahme gegeben. Das berichtet die Zeitung „Vijesti“. Demnach sitzt einer der beiden Männer, die Ende Januar die mehr als 20 Schüsse auf K. abgegeben haben sollen, in Untersuchungshaft.