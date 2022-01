Hannover

An der Leine und ihren Nebengewässern im Bereich zwischen Neustadt im Norden über Hannover bis Alfeld leben aktuell rund 275 Biber in 81 Revieren. Das hat die hat die jährliche Kartierung durch den dafür zuständigen Naturschutzbund (Nabu) in Laatzen ergeben, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Im vergangenen Winter hatten die Naturschützer 62 Reviere gezählt. Der Zuwachs ist vor allem in Kartiergebieten im Landkreis Hildesheim entdeckt worden.

Tiere bevorzugen Erdbauten in Uferböschungen

So ganz einfach gestaltet sich die Volkszählung bei den nachtaktiven Nagetieren nicht. Der Nabu unterscheidet zwischen sicheren und potenziellen Revieren. Bei der sicheren Variante kennen die Kartierer die Bauten, es sind 46. Um ein potenzielles Revier handelt es sich, wenn die Spurendichte darauf hinweist, dass in einem Bereich Biber leben, die Lage der Behausung aber unbekannt ist. „Bei hohen Ufern, wie sie vorwiegend an der Leine zu finden sind, legen die Tiere statt Dämmen Erdbauten in der Böschung an, die von außen kaum zu entdecken sind“, sagt Kristine Gilster, Biberberaterin beim Nabu in Laatzen.

Reviere können bis zu 6 Kilometer lang sein

Im Stadtgebiet von Hannover verzeichnet die Statistik 14 Vorkommen des streng geschützten Tieres, davon 9 sichere. Im weiteren Regionsgebiet sind es 24 sichere und 11 potenzielle. „Die Reviere sind vergeben und die Grenzen verändern sich kaum noch“, erklärt Gilster. Neue könnten wegen des Nahrungsangebotes nicht mehr hinzukommen. Letzteres bestimmt auch die Größe des Revieres, die zwischen 500 Metern und 6 Kilometern Flusslänge schwankt. Hat eine Familie mit durchschnittlich drei bis vier Mitgliedern ein Gebiet bezogen, verteidigt sie es gegen Artgenossen.

Marco Schulze vom städtischen Werkhof Stammestraße und seine Kollegen müssen derzeit wie hier an der Leine in der Nähe des Stadionbades Ausschau nach den Fraßspuren der Biber halten. Quelle: Samantha Franson

Spaziergänger, Passanten, Jogger und selbst die Kartierer bekommen die Biber nur selten zu Gesicht, weil sie in der Dunkelheit unterwegs sind und den Tag über in ihren Bauten bleiben. Ihre Spuren sind aber in den Herbst- und Wintermonaten mehr als deutlich zu sehen. „Dann fressen sie nicht mehr wie in der warmen Jahreszeit Wasserpflanzen und Ufergrün, sondern Knospen und Rinde von Gehölzen“, sagt Gilster. Dabei kommen auch Bäume zu Fall.

Für die Stadt Hannover hat das zur Folge, dass ihre Mitarbeiter ihre Baumkontrollen in den Biberrevieren verstärken und umsturzgefährdete Erlen, Weiden oder Pappeln wegen der Verkehrssicherheit kürzen oder entfernen muss. Außerdem schützt sie Bäume, die sie erhalten will, mit sogenannten Drahthosen und nimmt sie so vom Speiseplan der Nager.

Von Bernd Haase