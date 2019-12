Was macht ein Gastronom, wenn er eine schlechte Kritik erhält? Diedloff Catering aus Hannover fiel bei HAZ-Restaurantkritiker Hannes Finkbeiner mit seiner Gans to go durch. Nun hat Martin Diedloff mit seinem Krisenteam „Gans“ die Zubereitung geprüft und in drei Punkten verbessert.