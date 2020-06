Hannover

Es war ein gute-Laune-Konzert, und es war ein kleines Experiment. Denn Nico Santos, 27-jähriger Chartstürmer und Sonnyboy der Popmusik, gab sein allererstes Autokonzert, das er deswegen auch gleich „historisch“ nannte. Zum überaus gelungenen Auftakt seiner coronabedingt kleinen Tournee wählte er Hannover. Das schien zum Lernen, wie Car Concert geht, für beide Seiten die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Seine überdankbaren Fans jedenfalls füllten mit Hunderten von Fahrzeugen den Schützenplatz aus und waren begeistert. Nicht wenige der Autos wurden von bereitwilligen Eltern gesteuert.

Kleine La-Ola-Panne

Gleich zu Anfang verkündete Nico Santos das Motto des Abends: „Ich will, dass ihr Spaß habt“. Ein Wunder, dass alle Motoren nach den gut anderthalb Stunden Konzert wieder ansprangen – denn Warnblinkanlagen, Lichthupen, Blinker begleiteten von „Like I love you“ bis zu seinem Megahit „Rooftop“ ausgiebig das gesamte Konzert. Da war es verschmerzbar, dass die von ihm geplante La-Ola-Welle mit Blinklichtern nicht funktionierte. So etwas zu dirigieren muss er offensichtlich noch weiter üben. Shit happens.

Aber als bei seinem „I’d die in your arms tonight, cause your love is larger than life, baby” noch dicke Regentropfen sanft auf die Autodächer trommelten, schlugen die Herzen seiner Fans geradezu hörbar lauter. Das war dann allerdings nicht mehr die Kategorie Spaß, sondern süßes Liebesleid. Gesungen von dem sympathischen und bodenständigen Jungen von Nebenan, dem mit der guten und so schön soulmäßig angehauchten Stimme, eben Nico Santos.

Verschenkte CDs

Bei seinem Abschiedsbad in der Automenge, er signierte, vorher höflich fragend, einige Autoscheiben und verschenkte (zwei) neue CDs in die am schönsten dekorierten Autos, konnten sein Fans gerade noch an sich halten, um nicht auszusteigen und ihn zu umarmen.

Die Ansagerstimme hatte den Besuchern vor dem Nico Santos-Konzert noch ins Gewissen geredet: Bitte nicht hupen, wegen des nahen Siloah-Krankenhauses. Zum Schutz der Patienten. Nico Santos hat das wohl nicht gesagt bekommen, er munterte sein Publikum jedenfalls zum Schluss auf, nicht nur mit der Lichthupe, sondern auch mit der Autohupe zu applaudieren. Das hat seinem glatten Image nun doch noch einen kleinen Kratzer gegeben. Da half auch nicht mehr, dass er seine Band beim Schlussapplaus bat – es gab vorher noch den Ohrwurm-Hit „Better“ –, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Spaß und gute Unterhaltung jedenfalls haben alle auf dem Schützenplatz gehabt. Wie das die Menschen im Siloah-Krankenhaus fanden, hat zu diesem Zeitpunkt keinen interessiert.

Von Frank Kurzhals