Hannover

Wenn der Dienstagabend in der Swiss Life Hall ein Vorgeschmack ist, muss man sich um die große Liverückgewöhnung nach Corona keine Sorgen machen: Bei Nico Santos ist das genau wie vorher, mit vollem Innenraum und vollem Rang: 2000 Besucher sind für den Songwriter-Sonnyboy aus der Voice-Jury da.

Heute ist 2G, und die allermeisten Fans nehmen sich in der Halle wie befreit ihre Masken ab. So wirklich in der Nach-Corona-Zeit, das wissen wohl alle, sind wir aber noch nicht. Und nehmen den Titel „Play With Fire“, mit dem Santos und seine Sechser-Band auf die Bühne kommen mal nicht als böses Omen.

Druckvoller Sound der Santos-Band

„Wir haben anderthalb Jahre auf diesen Moment gewartet“, sagt Santos, „willkommen auf meiner Tour 2020“. Das Erste, was auffällt, ist der druckvolle Sound von Santos‘ Gespann. Mit zwei Schlagzeugern, zwei Keyboards, und oftmals zwei Gitarristen hat Santos seinen polierten Radiosound aufgemotzt.

2000 Fans sehen das Konzert in der Quelle: Ilona Hottmann

Seine Fans versuchen schon während der ersten drei Songs, das Versäumte aufzuholen. Bei „Hold Somebody“ geht die Menge in die Hocke und springt geschlossen, „Like I Love You“ können die 2000 noch mitsingen – zumindest die Chöre. Dazu strahlt die Bühne regenbogenfarben, Santos suhlt sich im Sound seiner Jungs, feuert ein Keyboardsolo an und überlässt der Band viel Raum und Zeit. Seine Stimme wirkt indes ein wenig rostig, kämpft sogar in manchen Passagen, aber ein Übersänger war Santos nie – nicht erst seit The Voice wirkt er als Talentförderer und liefert Hits an Helene, Mark Forster und, ähem, Bushido.

Santos singt Song für verstorbenen Freund

Für ihn bleiben Songs wie „Would I Lie To You“ ein Stück formelhafter Sommer-Pop, dessen Refrain die Halle laut mitsingt. „Walk In Your Shoes“ hat Santos für seinen verstorbenen besten Freund geschrieben. Allein sitzt er dafür am Piano in der Bühnenmitte und erzählt vom letzten Treffen, bei dem sich die Freunde die gleichen Paar Schuhe kauften. Die entwaffnende Emotionalität nimmt man ihm ab, der Song an sich ist aber vorhersehbar komponiert. „Das wird da oben sehr viel bedeuten“, sagt er zu den schwenkenden Handylichtern des Innenraums.

Die bleiben an, als Santos und seine Band für „Seven Days“ einen akustischen Zirkel in er Bühnenmitte aufbauen. Die große Lichtshow ist so opulent, wie man das lange nicht gesehen hat: Jeder Song birgt neue Hintergrundmuster – Laser und bunte Bühnen-Ambiance sind nun mal großen Indoorshows vorbehalten.

Bei „Unforgettable“ leuchten die fensterförmigen Lichter Orangerot, das Lied feiern die Fans bis zu einem aufwallenden Perkussionssolo, bei dem am Ende die ganze Band einsteigt. Die geplanten Spontaneitätsausbrüche sorgt bald für eine Art Konzertroutine: Die fehlenden Überraschungen wirken irgendwie beruhigend. „After Party“ ist noch mal ein Song, der aus dem Rahmen fällt, in langsamerem Tempo gestrickt. „Kann man hier gut feiern?“, fragt Santos, dies ist das vorletzte Konzert der lange unterbrochenen Tour.

„Wir haben anderthalb Jahre auf diesen Moment gewartet“: Nico Santos Quelle: Ilona Hottmann

Ein Gitarrensolo leitet das Konzert in Richtung Endspurt: Seinen Hit „Rooftop“ leitet er mit einer Tanzchoreografie ein, zu den Zugaben wirft ein aufmerksamer Fan einen Michael Jackson-Glitterhandschuh auf die Bühne.

Vorher hatte sich Santos schon zu „Bad“ warmgetanzt, sein Cover von „Man in the Mirror“ kennen die Besucher aus einer jüngsten The Voice-Show. Mit „Safe“ und „Better“ hat Santos noch zwei eigene Hits parat — nach 90 Minuten verabschiedet er glückliche Fans.

Von Lilean Buhl