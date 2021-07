Nie wieder Homeschooling! Ein Kommentar

Hannover

Auf keinen Fall wieder Homeschooling. Heimunterricht, wie es übersetzt heißt, galt jahrelang als verschrobene Forderung radikal religiöser Eltern, die ihre Kinder nicht in den Schulalltag lassen wollten. Im Corona-Schuljahr 2020/2021 ist Homeschooling das neue Normal, und das ist alles andere als gut. Viele Schülerinnen und Schüler haben monatelang zu Hause gesessen, womöglich nicht einmal an einem eigenen Schreibtisch, oder haben den Videounterricht mit ausgeschalteter Kamera vom Bett aus verfolgt. Die benachteiligten Kinder haben wieder einmal mehr unter der Pandemie gelitten als diejenigen, die von Haus aus nicht nur digital gut aufgestellt sind, sondern auch noch Eltern haben, die sie beim Lernen begleiten können.

Keine wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern Taten

Weil Homeschooling im neuen Schuljahr keine Option mehr ist und die Impfangebote für Kinder unter zwölf Jahren auf mittlere Sicht nicht kommen, muss die Politik alles tun, um Schulschließungen zu vermeiden. Aber tut sie das wirklich? Monatelange Debatten um Luftfilter und Fensterventilatoren sprechen eine andere Sprache. Ja, es stimmt, Luftfilter ersetzen das klassische Lüften nicht, sie sind eine Ergänzung der bisherigen Schutzmaßnahmen. Aber das sind Abstandsbänder, Desinfektionsmittelspender, Masken und Trennwände aus Plexiglas auch.

Ihre Wirkung mag begrenzt sein, die Politik sollte den Einbau mobiler Luftfilter in Schulen trotzdem fördern. Quelle: Henning Otte

Wir brauchen keine wissenschaftlichen Studien, die den Effekt von Luftfiltern, ob mobil oder stationär, bis ins Kleinste analysieren. Wir brauchen Politiker, die Förderprogramme anschieben und sich nicht monatelang winden wie Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Wir brauchen auch keine Debatten im Schulausschuss der Stadt darüber, ob die Verwaltung von sich aus Mittel aus Förderprogrammen beantragt oder über Stromverbrauch und Wartungsbedarf solcher Anlagen.

Handlungsfähig auch kurz vor der Sommerpause

Wir brauchen Kommunen, die handeln, und Kommunalparlamente, die auch kurz vor der Sommerpause noch handlungsfähig sind. Und wir brauchen kein Schwarzer-Peter-Spiel zwischen Land und Schulträgern, wer jetzt eigentlich alles verzögert hat. Das kennen wir noch vom Digitalpakt. Und auch damals waren die Leidtragenden die Schüler und die Lehrkräfte. Wie heute.

Immer wieder betonen Politiker, man wolle Schulschließungen im Herbst unbedingt vermeiden. Warum lässt man dann nicht zügig dort, wo Schulen das wollen, Luftfilter einbauen? Warum weist man Unternehmen oder Eltern, die solche Geräte spenden wollen, ab? Es ist gut, dass das Kultusministerium jetzt ein 20-Millionen-Programm zur Förderung von Fensterventilatoren aufgelegt hat. Richtig ist aber auch, dass Kommunen, die solche Anlagen anschaffen wollen, dies hätten schon längst tun können, denn das Land hat diese schon 2020 subventioniert.

Luftfilter eignen sich eigentlich nicht für hochemotionale Debatten, Homeschooling aber schon. Das ist wohl auch der Grund, dass drei Mütter, davon zwei aus Hannover, das Land verklagt haben und fordern, die Klassenzimmer endlich pandemiefest zu machen. Eltern sind wie so viele andere Menschen in dieser Krise auch am Rande ihrer Belastbarkeit. Und da reagiert man schon mal hochemotional, wenn absehbar scheint, dass im Herbst das Homeschooling auch für die Familien weitergeht, die niemals Heimunterricht für sich gefordert haben.

Von Saskia Döhner