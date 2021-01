Insgesamt sind bislang über 80.000 Euro an Fördergeldern der Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung abgerufen worden. Davon flossen 50.000 Euro in das neue Großprojekt „Wir schaffen Platz“, 10.000 Euro in die Ausstattung der Krankenwohnung und 7.000 Euro gingen an das AWO-Kooperationsprojekt „Sprache und Arbeit“. Für 500 Euro wurden ÖPNV-Tickets für Fahrten Wohnungsloser gekauft, mit 5000 Euro wurde der Kontaktladen „Mecki“ der Diakonie gefördert, wodurch die medizinische Versorgung vor Ort gewährleistet werden kann. 2200 Euro erhielt die Obdachlosenhilfe und 5000 Euro gingen als Essenskostenzuschuss an die Diakonie. Darüber hinaus konnte die Stiftung zahlreiche individuelle Anfragen positiv bescheiden, etwa für die me-dizinische Versorgung wohnungs- und obdachloser Menschen wie die Kosten von Brillen, Hygieneartikeln, Zahn- oder Orthesenversorgung. Einige Vorhaben mussten in diesem besonderen Jahr unterbrochen werden: Der Schwimmunterricht für Migranten mit dem Unterstützerkreis für Flüchtlingsunterkünfte und das Projekt „Seniorinnen in Bewegung“ mit der AWO.

Die Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung hat das Ziel, Menschen in Not in Hannover und der Region zu unterstützen. Im Fokus stehen dabei wohnungs- und obdachlose Menschen. Sie menschenwürdig unterzubringen und besser medizinisch zu versorgen, ist Anliegen der Stiftung genauso wie Migranten, Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten, deren Familien und Kindern ein Leben in Würde und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Darüber hinaus hilft die Stiftung bei individuellen Notsituationen. sub