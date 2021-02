Hannover

Angesichts sinkender Infektionszahlen hat Niedersachsen einen Stufenplan für den weiteren Umgang mit den Corona-Einschränkungen vorgelegt. Es ist zunächst nur ein Entwurf, über den nun diskutiert werden soll. In Kraft ist er noch nicht. Dennoch zeigt er, was auf die Menschen zukommen könnte. Besonders interessant sind für viele die Regeln für Fitnessstudios, Sport im Verein und Ähnliches. Wann wird das wieder möglich sein – und unter welchen Bedingungen? Wir haben den komplexen Plan in eine übersichtliche Form gebracht:

Fitnessstudios, Sport im Verein und Schwimmbäder: Die wichtigsten Punkte im Stufenplan Stufe 1: Ist das Infektionsgeschehen gering (Inzidenzwert unter 10), sind alle Sportstätten geöffnet, es müssen aber Hygienekonzepte vorgelegt werden. Alle Kontaktsportarten, darunter Fußball, Handball oder Kampfsport, sind erlaubt. Auch Schulsport ist möglich, jedoch nur innerhalb festgelegter Kohorten. Fitnessstudios und Kletterhallen dürfen öffnen, müssen aber auch Hygienekonzepte bieten. Gleiches gilt für Schwimmbäder. Stufe 2: Steigt das Infektionsgeschehen (Inzidenz zwischen 10 und 25), drohen die ersten Beschränkungen. Fitnessstudios müssen die Teilnehmer ihrer Gruppen-Kurse beschränken, um Abstände zu gewährleisten. Profi- und Leistungssportler müssen sich regelmäßig testen lassen, zumindest wenn sie Kontaktsportarten betreiben. Im Breitensport dürfen Fußballer, Handballer und andere Kontaktsportler nur noch mit maximal 60 Personen trainieren. Der Schulsport bleibt innerhalb der Kohorten weiterhin erlaubt, auch Schwimmbäder bleiben geöffnet. Stufe 3: Bei einem hohen Infektionsgeschehen (Inzidenz zwischen 25 und 50), schließen die Schwimmbäder für Badegäste. Gruppenangebote werden "abhängig vom Hygienekonzept" für eine begrenzte Teilnehmerzahl von zehn Personen noch aufrecht erhalten. Freibäder bleiben geöffnet, jedoch Duschen und Umkleiden geschlossen. Auch in Fitnessstudios müssen Duschen und Umkleideräume dicht bleiben. Trainiert werden darf trotzdem, es gelten aber erhöhte Hygieneanforderungen. Die Teilnehmerzahl von Fitness-Kursen muss je nach Raumgröße begrenzt werden. Schulsport bleibt innerhalb der Kohorten erlaubt, jedoch dürfen die Kinder keinen Kontaktsport mehr betreiben, etwa Fußball spielen. Auch das schulische Schwimmen fällt aus. Im Breitensport sind Fußball und andere Kontaktsportarten nur noch im Freien erlaubt, Kinder bis 14 Jahren dürfen auch noch in Hallen Fußball spielen oder sich im Judo messen. Duschen und Umkleiden bleiben in den Vereinssportanlagen geschlossen. Stufe 4: Steigt das Infektionsgeschehen auf Werte zwischen 50 und 100, ist Sport nur noch sehr eingeschränkt möglich. Im Breitensport sind nur noch Individualsportarten möglich. Kinder bis 14 Jahre dürfen noch Fußball im Freien spielen und auf dem Platz andere Kontaktsportarten betreiben. Der Schulsport innerhalb fester Gruppen bleibt erlaubt, jedoch muss auf Kontaktsportarten verzichtet werden. Befindet sich eine Schule im Szenario C - kein Präsenzunterricht, bloßes Homeschooling - entfällt der Sportunterricht komplett. Fitnessstudios und Kletterhallen sind dicht. Gleiches gilt für Schwimmbäder von einer Ausnahme abgesehen: Gruppen von bis zu fünf Personen können in den Bädern noch trainieren. Stufe 5: Bei einem starken Infektionsgeschehen (Inzidenz zwischen 100 und 200), liegt der Sport praktisch lahm. Fitnessstudios und Kletterhallen bleiben geschlossen. Sportanlagen von Vereinen sind lediglich für Individualsport geöffnet. Schulsport bleibt innerhalb fester Gruppen erlaubt. Schwimmbäder sind ohne Ausnahmen dicht. Interessant: Der Profi- und Leistungssport darf weiterhin stattfinden, jedoch müssen sich Kontaktsportler regelmäßig testen lassen. Stufe 6: Eskaliert das Infektionsgeschehen (Inzidenzwert über 200), dürfen auch Profi- und Leistungssportler nicht mehr trainieren. Das Verbot sei aber "abhängig von bundesweiten Entscheidungen", heißt es vonseiten des Landes Niedersachsen. Alle Vereinssportstätten bleiben geschlossen; Fitnessstudios, Kletterhallen und Schwimmbäder sowieso.

