Zu Tausenden exportieren deutsche Züchter trächtige Kühe in Staaten außerhalb der EU. Tierärzte sprechen von Hochrisikostaaten für den Tierschutz. Ohne Niedersachsen würde das Geschäft nicht laufen. Doch die Rechtsprechung ist auf Seiten der Exporteure. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast (CDU) wollte die Transporte verbieten – und ist damit gescheitert.

HAZ-Leserin Eva-Brigitte León aus Isernhagen: „Wie kann man so etwas gestatten?“

Gerade lese ich über den Beschluss des OVGs in Lüneburg, den Transport von trächtigen Kühen in dieses als jenseits jedes geringsten Tierschutzes bekannten Landes Marokko zu genehmigen. Schon der Transport dorthin, der bereits eine nicht zu vertretende Belastung für die Tiere darstellt und von integeren Tierärzten abgelehnt wird, hätte unter keinen Umständen genehmigt werden dürfen. Nun kommen sie dort, wenn sie überhaupt überleben, in zweifelhafte Hände. Es gibt ausreichend solide Berichte darüber. Die muß man sich nur mal anschauen. Mögen auch immer die Buchstaben des Gesetzes eine solche Entscheidung zulassen, es muß die Frage erlaubt sein: Was sind das für Menschen, die so etwas gestatten? Sind wir nicht alle Kreaturen, egal ob Kuh oder Mensch, die ein Recht auf faire Behandlung haben? Warum glaubt der Mensch (und in diesem Fall das OVG in Lüneburg), sich so respektlos verhalten zu dürfen? Der gefährlichste Wolf ist der Mensch, so sagt ein Sprichwort, und mindestens einer davon sitzt wohl auch bräsig im niedersächsischen Lüneburg. Er sollte sich schämen. Eva-Brigitte León, Isernhagen

HAZ-Leser Dr. Franz-Ulrich Beutner aus Burgdorf: „Bei Richtern ist Lernprozess nötig“

Die (Ober-) Verwaltungsgerichte haben ja mittlerweile gelernt, dass man Demonstrationen von Querdenkern doch besser verbietet anstatt den Beteuerungen der Veranstalter bezüglich Coronakonformität zu glauben. Vielleicht setzt ein ähnlicher Lernprozess ein, wenn der urteilende Senat einmal einen solch tierquälerischen Transport begleiten würde. Dies Urteil ist noch krasser, da das OVG obendrein einen „Umweg“ von über 1000 km durch Deutschland billigend in Kauf nahm. Dr. Franz-Ulrich Beutner, Burgdorf

HAZ-Leserin Sabine Keuneke aus Hannover: „Katastrophale Entscheidung“

Mehr als 500 schwangere Kühe sollen nach Marokko transportiert werden, obwohl dieses Land von Tierärzten als Hochrisikostaat für den Tierschutz benannt wird. Das sagt alles, und trotzdem wird vom Oberlandesgericht in Lüneburg gegenteilig entschieden. Diese Entscheidung ist tierschutzwidrig und katastrophal für eine Funktion als Vorbild im Tierschutz.

Das ZDF und der NDR haben in Dokumentationen eindrücklich gefilmt, wie die Kühe im Drittland gequält werden. Das ZDF hat den Weg einer Kuh von der Geburt in Deutschland beim Bauern bis hin zur Schlachtung im Drittland verfolgt.

Die Kühe werden getreten und geschlagen. Vor der Schlachtung werden ihnen mit einem Säbel die Beinsehnen durchtrennt. Sie stürzen auf die Knie und können nicht mehr aufstehen. Und dann werden ihnen auch noch die Augen ausgestochen. Danach werden sie geschächtet. Das alles geschieht bei vollem Bewusstsein. Das ist Folter! Sie sind noch dazu schwanger mit einem Babykalb im Bauch. Ich bin entsetzt! Das ist ungeheuerlich!

Wie lange soll das noch so weitergehen? Gibt es irgendjemanden, der diese Tiere erlöst? Warum schafft es Niedersachsen nicht, so wie alle anderen Bundesländer, die Tiertransporte in tierschutzwidrige Hochrisikostaaten zu verbieten?

Solche hanebüchenen Begründungen des Gerichts als Zustimmung für den Tiertransport, dass der Betrieb im Drittland nicht schlachten lässt, sondern Milchprodukte für ein namhaftes internationales Lebensmittelunternehmen produziert, lasse ich nicht gelten. Am Ende des Lebens einer ausgebeuteten Milchkuh steht doch die Quälerei vor und bei der Schlachtung im Drittland!

Ich erlebe es immer wieder, dass Kinder an Teichen und Seen am Ufer sitzende Enten jagen, sodass sie ins Wasser flüchten müssen. Die Eltern stehen daneben und setzen dem Treiben kein Ende. Ist das die neue schöne Welt, in der wir leben? Nein danke! Lädt am Ende die Zustimmung des Gerichts zu diesem tierquälerischen Vorgehen im Drittland dazu ein, ein schlechtes Vorbild für Kinder und Erwachsene abzugeben, die keinen Respekt gegenüber Tieren haben? Anders kann ich es mit nicht erklären. Darüber sollten die Entscheider einmal nachdenken. Die Politik muss mit gutem Beispiel vorangehen und den Menschen zeigen, dass Tiere unsere Mitgeschöpfe sind, die wir zu schützen haben. Sabine Keuneke, Hannover

„Kuhtourismus unterbinden!“: Leserinnen und Leser sind entsetzt über die Gerichtsentscheidungen. Quelle: Philipp Schulze, dpa (Archiv)

HAZ-Leserin Simone Oppermann aus Barsinghausen: „Exportverbot ist längst überfällig“

Auch Rinder, die first class nach Marokko transportiert werden, werden früher oder später im Drittland so getötet, wie es in Deutschland grundsätzlich verboten ist. Und genau aus diesem Grund wurde der Transport auch versagt. Gut wäre, wenn die Bundeslandwirtschaftsministerin die anstehende Änderung der nationalen Transportverordnung zum Anlass nehmen würde, den Export von Rindern in bestimmte Drittländer grundsätzlich zu verbieten. Eine Maßnahme, die in einem Land, welches dem Tierschutz Verfassungsrang eingeräumt hat, längst überfällig ist und die auch den „Kuhtourismus“ unterbinden würde. Simone Oppermann, Barsinghausen

HAZ-Leser Gerhard Kulp aus Hannover: „Geschlachtet werden die Tiere nicht“

Mir scheint, dass zu einseitig über den Export von Rindern in Nicht-EU-Länder geurteilt wird. Ich lebe seit gut 15 Jahren jährlich etwa sechs Monate im Oman. Als ich von 1990 bis 1993 dort arbeitete, gab es keine frische Milch, sondern nur solche aus Saudi Arabien, die aus Milchpulver zubereitet wurde. Vor etwa zwölf Jahren wurde im süd-östlichen Teil des Landes mit Milchwirtschaft begonnen und frische Milch in den Läden verkauft. Schnell war die vergriffen. Daher entschloss man sich, einen größeren Milchbetrieb in der Umgebung der Stadt Buraimi aufzubauen. Vor gut drei Jahren wurden etwa 3500 Holsteiner Kühe aus Deutschland eingeführt, die Herde soll bis auf 25. 000 Tieren vergrößert werden. Die frischen Produkte findet man jetzt häufiger in den Läden, auch Joghurt wird inzwischen produziert. Sicherlich ist der Transport hart für die Tiere, aber auf entsprechend ausgestatteten Schiffen eher erträglich als auf Lkw. Geschlachtet, wie im Bericht vermutet, werden die Tiere nicht. Sie würden viel zu teuer sein. Schlachtrinder kommen aus Australien oder Neuseeland, deren Qualität ist besser, weil sie draußen gehalten werden. Ich würde raten, dass man sich etwas genauer vor Ort umsieht, bevor man beurteilt, ob Tiere exportiert werden dürfen. Gerhard Kulp, Hannover

HAZ-Leser Friedrich Wilhelm Luppold aus Isernhagen: „Solche Transporte verbieten“

Es ist völlig unakzeptabel, Rinder auf eine so lange Reise zu schicken, in ein Land, wo Wasser- und Futterressourcen Mangelware sind. Das zuständige Landwirtschaftsministerium sollte sich diese Fakten vergegenwärtigen und solche Transporte verbieten. Friedrich Wilhelm Luppold, Isernhagen

