Hannover

Angesichts sinkender Infektionszahlen hat Niedersachsen einen Stufenplan für den weiteren Umgang mit den Corona-Einschränkungen vorgelegt. Es ist zunächst nur ein Entwurf, über den nun diskutiert werden soll. In Kraft ist er noch nicht. Dennoch zeigt er, was auf die Menschen zukommen könnte. Besonders interessant sind für viele die Regeln für kulturelle Veranstaltungen. Wann darf man wieder ins Kino oder zum Konzert – und unter welchen Bedingungen? Wir haben den komplexen Plan in eine übersichtliche Form gebracht:

Direkt springen zu:

Theater, Konzerte, Kino und Kultur: Die wichtigsten Punkte im Stufenplan Stufe 1: Ist das Infektionsgeschehen gering (Inzidenzwert unter 10), haben Theater, Kinos, Ausstellungen und Museen grundsätzlich geöffnet. Auch Konzerte sind möglich, es gelten aber Vorschriften. Veranstaltungen mit maximal 500 Personen sind genehmigungsfrei, es müssen jedoch Hygieneregeln eingehalten werden. Generell gilt eine Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung, so lange der Sitzplatz nicht eingenommen wurde. In Museen und Ausstellungen müssen Abstände gewahrt bleiben. Daher wird die Zahl der Besucher begrenzt. Stufe 2: Ein Verschärfung tritt bereits bei einem erhöhten Infektionsgeschehen (Inzidenzwert zwischen 10 und 25) in Kraft. In Theatern, Kinos und Opernhäusern sind nur noch Veranstaltungen bis 250 Personen genehmigungsfrei. Besucher müssen medizinische Mund-Nase-Bedeckungen wie OP-Masken und FFP2-Masken tragen, so lange sie ihren Sitzplatz nicht eingenommen haben. Gleiches gilt auch für Veranstaltungen im Freien, etwa Konzerte. Galerien und Museen dürfen öffnen, müssen aber ein Hygienekonzept nachweisen und die Zahl ihrer Besucher begrenzen. Stufe 3: Haben wir es mit einem hohen Infektionsgeschehen zu tun (Inzidenzwert zwischen 25 und 50), dürfen Kinos, Theater und Opernhäuser weiter geöffnet bleiben, es gelten aber strenge Vorgaben. Nur noch Veranstaltungen mit maximal 100 Personen sind genehmigungsfrei. Voraussetzung für die Öffnung ist zudem, dass die Infektionsdynamik gering bleibt (R-Wert unter 0,8). Trotzdem müssen Besucher medizinische Masken tragen und Abstände einhalten. Nimmt die Infektionsdynamik zu (R-Wert über 0,8), muss auf "digitale Formate" umgestellt werden, das bedeutet: Aufführungen mit unmittelbarer Präsenz eines Publikums sind verboten. Gleiches gilt auch für Veranstaltungen im Freien. Galerien und Museen hängen ebenfalls von der Infektionsdynamik ab. Ist die Dynamik zu hoch (R-Wert über 0,8), bleiben die Einrichtungen geschlossen. Stufe 4: Weit reichende Konsequenzen für den Kulturbetrieb hat ein starkes Infektionsgeschehen (Inzidenz zwischen 50 und 100). Für Theater, Kinos und Opernhäuser gilt: Umstellung auf digitale Formate, Live-Veranstaltungen mit Publikum sind passé. Sogenannte nicht-stationäre Veranstaltungen, etwa Großkonzerte ohne feste Plätze, sind verboten. Auch Outdoor-Veranstaltungen sind nicht mehr möglich. Bibliotheken bleiben geschlossen, ebenso Galerien und Museen. Stufe 5: Bei einem sehr starken Infektionsgeschehen (Inzidenz zwischen 100 und 200) ist der Kulturbetrieb lahmgelegt. Theater und Kinos müssen sich digital behelfen. Konzerte finden nicht als Präsenzveranstaltung statt. Auch Bibliotheken, Museen, Galerien bleiben dicht. Stufe 6: Steigen die Infektionszahlen weiter an (Inzidenzwert größer als 200), bleiben Theater, Kinos, Opernhäuser, Museen, Bibliotheken, Galerien geschlossen.

Von asl/mic