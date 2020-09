Hannover

Auf den beliebten Kultursommer sollten Kulturfreunde in und um Hannover trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht verzichten. Für die Region Hannover als Veranstalterin bedeutete das, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen, um ein pandemiekonformes Konzept für die Veranstaltungsreihe zu erarbeiten. Das gelang den Mitarbeitern vom Team Kultur hervorragend, sodass alle nun zufrieden auf zwei Monate voller Kultur an der frischen Luft zurückblicken.

„Hungrig nach Kultur“

Mit dem Amtsgarten von Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge fanden die Organisatoren einen idealen Veranstaltungsort. „Der Ort wirkt fast so wie ein eigener, geschlossener Raum in der Natur“, schwärmt Programmplanerin Sandra van de Loo von der Region Hannover. Alle seien „hungrig nach Kultur“ gewesen, sagt von de Loo und spricht sowohl von den Musikern als auch vom Publikum. Auf der Bühne, die der Kultursommer vom 4. Juli bis zum 6. September insgesamt 24-mal bespielte, standen knapp 100 Musiker, die hauptsächlich aus Hannover kamen.

Großer Zulauf zu den Open-Air-Konzerten

Auf diese Weise erhielt die hannoversche Musikszene Unterstützung. Das Team Kultur wollte Auftrittsmöglichkeiten für Musiker schaffen und gleichzeitig die kulturinteressierte Bevölkerung mit Angeboten versorgen. So fanden 1900 Zuschauer ihren Weg in dem Amtsgarten, viele kamen sogar mehrmals. Die Konzerte waren laut van de Loo immer gut oder sehr gut besucht. Bei der Hälfte der Veranstaltungen im Amtsgarten spielten die Musiker vor einem ausverkauften Outdoor-Saal.

Die Programmplanerin erzählt, dass auch während der Kultursommer-Wochen immer neue Herausforderungen zu bewältigen waren. So waren am Anfang nur 80 Personen als Zuschauer erlaubt, dann konnten die Organisatoren allmählich aufstocken und am Ende der Veranstaltungsreihe waren 180 Personen pro Auftritt zugelassen. Dafür musste das Team die Corona-Verordnungen haargenau umsetzen, Genehmigungen abwarten, laufend das Hygienekonzept überarbeiten und vor jeder Veranstaltung einen neuen Saalplan entwerfen. Van de Loo sagt, dass „jeder noch so kleine Schritt genaustens überlegt werden musste“.

Doch am Ende ging das coronakonforme Konzept auf. So ist im Nachgang der Konzerte kein einziger Fall einer Corona-Infizierung unter den Zuschauern bekannt geworden.

Von Katja Spigiel