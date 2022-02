Niedersachsens Schülerinnen und Schüler können sich bald auf gelockerte Corona-Regeln einstellen. Im Interview erklärt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), warum Jugendliche bei den Lockerungsschritten so lange warten müssen, welche Rolle Vereine und Musikschulen künftig in Schulen spielen sollen und was das Land bei Unterrichtsausfall in Zukunft von Lehrkräften erwartet.