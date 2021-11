Immer mehr Geflüchtete suchen Schutz in Niedersachsen. Auch wenn die Zahlen weit unter dem Niveau von 2015 liegen, sind die Aufnahmekapazitäten des Landes erschöpft. Die Menschen werden verstärkt auf die Kommunen verteilt– doch auch Hannover hat kaum noch Platz.

„Wir sind voll ausgelastet“: Eine Frau und ein Mann stehen in der Ausgabestation für Babynahrung und Hygieneartikel im Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel an. Quelle: Holger Hollemann/dpa (Archiv)