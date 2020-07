Hannover

Wenn es gut läuft, dann soll nach den Sommerferien in den Schulen der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb möglich sein. Das heißt, alle Kinder lernen wieder gemeinsam in ihrer Klassen und nicht wie derzeit in halben Lerngruppen. Ein paar Corona-Einschränkungen würde es aber weiterhin geben. Sollten die Infektionszahlen doch wieder steigen, hat das Land noch zwei weitere Optionen in der Schublade.

Eingeschränkter Regelbetrieb – was heißt das eigentlich?

Regelbetrieb heißt, dass die Kinder wieder in ihrer gewohnten Klasse lernen. Auch klassenübergreifende Kurse, etwa im Fremdsprachen-, Religions- oder Naturwissenschaftsunterricht, sind möglich. Das Abstandsgebot gilt nicht mehr. Aber andere Hygieneregeln hätten weiterhin Bestand: Die Schüler und Lehrer sollen regelmäßig Hände waschen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) sagte, die Schulträger sollen sicherstellen, dass Seife, Handtücher und Desinfektionsmittel vorhanden seien. Die Schüler eines Jahrgangs sollen möglichst unter sich bleiben und Abstand zu anderen Jahrgängen halten, auf den Gängen und notfalls auch auf dem Schulhof soll man deshalb möglichst Maske tragen. Noch besser seien versetzte Pausenzeiten.

Die Kinder sollen sich künftig wieder nahekommen dürfen. Schulleiter betrachten die Streichung des Abstandsgebots mit Skepsis. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Wenn die Schüler eines Jahrgangs unter sich bleiben sollen, gibt es dann keine Ganztagsangebote und Arbeitsgemeinschaften?

Doch, im Ganztag wird die Jahrgangsregel von einem auf zwei Jahrgänge erweitert. Hier dürfen also Kinder aus zwei Jahrgängen an einem Angebot teilnehmen. Wenn die Schule noch mehr Jahrgänge mischen will, gilt wieder die Abstandsregel von anderthalb Metern. Laut Tonne dürfte dies kein Problem sein, da die Gruppen am Nachmittag ohnehin kleiner seien als die Klassen am Vormittag.

Wenn das Abstandsgebot fällt, dann sind auf einmal doppelt so viele Schüler in der Schule. Steigt damit das Infektionsrisiko nicht immens?

Der Kultusminister verweist darauf, dass Kitas und Schulen bislang keine Corona-Hotspots gewesen seien, obwohl sie nach und nach geöffnet wurden. Viele Schulleiter in Hannover haben jedoch angesichts der Abschaffung des Abstandsgebots ein mulmiges Gefühl. Bei halben Lerngruppen könne man die Einhaltung der Hygieneregeln gut sicherstellen, heißt es in den Grundschulen. Wenn alle Kinder auf einmal wieder unterrichtet würden, sei das schwierig.

Noch stehen die Tische an der Leonore-Goldschmidt-Schule auf Abstand. Im neuen Schuljahr sollen wieder deutlich mehr Schüler in einem Klassenraum sitzen. Quelle: Christian Behrens

Michael Bax, Sprecher der Integrierten Gesamtschulen der Stadt und selbst Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule, verweist darauf, dass in jüngster Zeit – ob in Göttingen oder im Kreis Gütersloh – immer da, wo viele Menschen auf großer Nähe zusammengekommen seien, sich auch viele angesteckt hätten. „Besonders gravierend sind die über Jahre versäumte Sorge des Schulträgers für die Gebäude und die Reinigung. Ein Rahmenhygieneplan ist kaum einzuhalten. Eine schlichte und billige Unterhaltsreinigung ist nicht ausreichend“, sagt Anke Berndt von der Gebrüder-Körting-Schule.

Es mag sein, dass Schüler innerhalb ihres Jahrgangs bleiben. Aber was ist mit den Lehrern? Die unterrichten doch meist unterschiedliche Jahrgangsstufen.

Dieses Risiko werde man nicht vermeiden können, heißt es vonseiten des Landes.

Unterricht mit der ganzen Klasse? Im neuen Schuljahr könnte das in Niedersachsen wieder möglich sein. Quelle: Jens Büttner/dpa

Wird es im neuen Schuljahr kein Homeschooling mehr geben?

Für die Erst- bis Sechstklässler soll das vermieden werden. Bei den oberen Jahrgänge von Klasse 7 bis 13 kann es sein, dass sie einen Tag in der Woche zu Hause lernen müssen, weil die Lehrer für den Unterricht in der Schule fehlen. Denn das Land rechnet damit, dass ein Zehntel aus Gesundheitsgründen nicht unterrichten kann. Grundschuleltern können künftig immerhin sicher sein, dass ihr Kind täglich von 8 bis 13 Uhr in der Schule ist. Tonne hat verfügt, dass die Verlässlichkeit sicherzustellen ist. An den Berufsbildenden Schulen sollen gut 10 Prozent des Unterrichts digital laufen. Gesamtschulsprecher Bax weist darauf hin, dass auch ein Tag Homeschooling für manche ältere Kinder schon zuviel sein kann. Es gebe Schüler, die sich selbst nicht zum Lernen motivieren könnten und zu Hause weder Platz noch Unterstützung hätten, um digital zu arbeiten. Für diese Schüler solle es an der Leonore-Goldschmidt-Schule jeden Tag ein Angebot zum analogen Lernen in der Schule geben.

Wenn es in oder nach den Sommerferien wieder mehr Corona-Infektionen gibt, was passiert dann in den Schulen?

Das Land hat noch einen Plan B (Unterricht im Wechselmodell in halben Klassen wie derzeit) und Plan C: Quarantäne und Shutdown, einzelne Gruppen oder eine ganze Schule lernen nur online, aber es gibt eine Notbetreuung. Laut Tonne ist es wichtig, dass die Schulen schnell zwischen den unterschiedlichen Modellen hin und her wechseln könnten. Vier Wochen und dann noch einmal zwei Wochen vor Schulstart will sich das Kultusministerium mit dem Gesundheitsministerium und dem Landesgesundheitsamt zusammensetzen und gucken, ob die landesweite Entwicklung der Infektionen den favorisierten Regelbetrieb zulässt.

An den Schulen soll also der Regelbetrieb kommen – und was ist mit den Kitas?

Und was passiert in den Kitas? Quelle: Mario Moers

Auch hier soll wie geplant am 1. August der Regelbetrieb starten. Viele Mitarbeiter haben allerdings nach wie vor Angst um ihre Gesundheit, da im Kindergarten noch weniger Abstand eingehalten werden kann als in der Schule. Regelmäßige Corona-Tests für Beschäftigte oder Kinder hält Minister Tonne allerdings nicht für zielführend. Jemand könne morgens negativ getestet sein und dann im Laufe des Tages doch Corona bekommen. Die Abstriche seien zudem für Kinder unangenehm.

Von Saskia Döhner