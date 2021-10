Niedersachsen: Zahl der Corona-Schnelltests bricht um zwei Drittel ein

Hannover

Weil Corona-Schnelltests jetzt Geld kosten, lassen sich deutlich weniger Menschen testen. In Niedersachsen ist die Zahl der Schnelltestes um rund zwei Drittel zurückgegangen. Wurden dem Gesundheitsministerium in Hannover für die erste Oktoberwoche rund 275.000 Schnelltests gemeldet, waren es in der ersten Woche mit Testgebühr ab 11. Oktober nur noch rund 86.000 Tests. Damit ist in Niedersachsen die Testbereitschaft stärker eingebrochen als in Nordrhein-Westfalen, dort hat sich die Zahl der Schnelltests etwa halbiert.

Seit rund zehn Tagen sind die Corona-Schnelltests kostenpflichtig. In Hannover kostet ein Test derzeit zwischen 9,90 Euro und 14,90 Euro. Eine Folge ist auch, dass sich in Niedersachsen die Anzahl der Testzentren mehr als halbiert hat. Noch im Juli hatte es laut Kassenärztlicher Vereinigung landesweit rund 4300 Teststellen gegeben, derzeit sind es nur noch 1940. 

Allerdings führen die kostenpflichtigen Tests bisher nicht zu einer markanten Steigerung bei den Impfungen. Die Zahl der Impfungen hat sich „auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau eingependelt“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover. Am Mittwoch habe es rund 4100 Erstimpfungen und etwa 7300 Zweitimpfungen gegeben, dazu kamen 6300 Auffrischungsimpfungen. In Niedersachsen sind 71,6 Prozent der Menschen einmal geimpft, 68 Prozent sind vollständig geimpft. Damit liegt die Impfquote über dem Bundesdurchschnitt (66 Prozent vollständig Geimpfte).

Region: Viele unentdeckte Infektionen

Die Gesundheitsdezernentin der Region, Cora Hermenau (CDU), befürchtet, dass es eine hohe Zahl unentdeckter Corona-Infektionen gibt. Denn die meisten Geimpften, die sich mit dem Virus infizierten, bekämen von ihrer Infektion wenig oder gar nichts mit. Das sei derzeit beispielsweise bei Patienten festzustellen, die mit anderen Erkrankungen und Verletzungen in Krankenhäuser kämen und dort auf das Coronavirus getestet würden. Diese unentdeckten Infektionen gefährdeten vor allem die ungeimpften Menschen, sagt Hermenau.

„Keine Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen“

Nach Ansicht von Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat der starke Rückgang der Schnelltests keine relevanten Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen. Zur Zeit „des Impfstoffmangels und der damit verbundenen niedrigen Impfquoten seien die kostenlosen Bürgertests ein ganz wichtiges Instrument gewesen, um die Sicherheit zu erhöhen und die Öffnung vieler Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen“, sagte Behrens der HAZ. Bei der Kostenfreiheit sei es vor allem darum gegangen, denjenigen die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen, die noch nicht geimpft werden konnten. Wegen einer hohen Impfquote und der leichten Verfügbarkeit des Impfstoffs sei die Ausgangslage derzeit jedoch völlig anders.

Behrens verteidigte trotz des kräftigen Rückgangs der Testbereitschaft die Kostenpflicht. Weil sich „jede und jeder seit vielen Wochen kostenlos und sehr leicht gegen Covid-19 impfen lassen kann“, betonte sie. Deshalb sei es nicht mehr angezeigt, „dass die Allgemeinheit für die Kosten von Tests für Personen aufkommt, die sich noch immer nicht durchringen konnten, dieses Impfangebot anzunehmen und sich und andere vor einer schweren Viruserkrankung zu schützen“.

Von Mathias Klein