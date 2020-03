Hannover

Die Landesregierung plant weitere Schritte, um die Ausbreitung der Corana-Epidemie möglichst zu verlangsamen. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Sonnabend angekündigt. „Die bisherigen Maßnahmen werden nicht das letzte Wort gewesen sein“, sagte Weil im Anschluss an ein Gespräch mit den Chefs der Krankenhäuser in der Region Hannover und Regionspräsident Hauke Jagau. Einige Wochen müsse jeder „äußerste Disziplin walten lassen“.

Weil : Medizinisches Personal schützen

Nähere Angaben zu den geplanten Schritten des Landes macht Weil nicht. Er betonte aber, dass es keine Ausgangssperre geben werde. Möglicherweise sollen Ärzte und Pflegepersonal noch besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden. In den Krankenhäusern werde die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in den nächsten zehn Tagen stark ansteigen, meinte der Ministerpräsident. Er sei den Menschen, die in den Kliniken arbeiten „ungeheuer dankbar“ für die Arbeit, die sie leisteten und noch leisten werden.

„Der Schutz der Menschen aus dem medizinischen Bereich hat jetzt äußerte Priorität“, meinte der Ministerpräsident. Dazu gehörten auch Betreuungsangebote für die Kinder der Menschen, die in diesem Bereich arbeiteten. Wie berichtet, sollen alle Kitas und Schulen in Niedersachsen eine Notfallbetreuung für die Menschen einrichten, die im medizinischen Bereichen aber auch in anderen lebenswichtigen Bereichen wie zum Beispiel auch in Wasser- und Elektrizitätswerken tätig sind, einrichten.

Klinken seit Wochen im Austausch

Für den Gesundheitsbereich komme es jetzt auf klare Spielregeln an. Deshalb müsse die Bundesregierung zum Beispiel auf die Krankenkassen zugehen und mit ihnen über die Vergütung während der Corona-Epidemie reden, sagte Weil.

Der Ministerpräsident betonte, er sei beeindruckt, „mit welcher Professionalität und mit welchem Engagement in allen Krankenhäusern die Vorbereitung auf eine noch wesentlichere Verschärfung“ der Lage liefen.

Mit gutem Beispiel: Ministerpräsident Stephan Weil (links) und Regionspräsident Hauke Jagau desinfizieren sich nach der Besprechung mit den Klinikchefs in Krankenhaus Siloah die Hände Quelle: Nancy Heusel

In den Krankenhäusern in der Region Hannover liegen derzeit vier Patienten, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben; einer davon in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), drei in Krankenhäusern des Regionsklinikums, berichtete der neue MHH-Vizepräsident Prof. Tobias Welte. Die Kliniken in der Region befänden sich seit Wochen in einem regelmäßigen Austausch, es gebe gemeinsame Notfallpläne, betonte der Lungenexperte.

Vorteil gegenüber Italien

Die Krankenhäuser in der Region Hannover seien für zwei bis drei Wochen gewappnet, sagte Welte. „Was dann kommt, weiß man noch nicht.“ Deutschland habe aber gegenüber Italien einen entscheidenden Vorteil: In Italien habe man erst reagiert, als eine Vielzahl von Patienten mit Corona ins Krankenhaus gekommen sei. „Wir sind hier aber noch vor der Zeit der dramatischen Startphase von Italien“, sagte er. Dort sei der Anfang der Epidemie um vier bis sechs Wochen verpasst worden.

Regionspräsident Hauke Jagau und Ministerpräsident Weil riefen dazu auf, die persönlichen Kontakte noch weiter einzuschränken. Weil vor allem ältere Leute gefährdet seien, sollten diese nicht mehr einkaufen gehen und stattdessen Nachbarn oder Verwandte fragen, sagte Jagau. „Jeder kann sich selber schützen, indem er zum Beispiel auf Besuche verzichtet“, betonte er.

Von Mathias Klein