Leser Georg Grobmeier aus Gehrden: Ausweg aus der Verbrennung

Es ist richtig, dass in Niedersachsen zu viele Flächen verbraucht und versiegelt werden. Täglich sind das etwa sechs Hektar. Hauptverursacher sind der Straßenbau sowie neu ausgewiesene Gewerbe- und Wohngebiete.

Die Solarstromerzeugung hat am Flächenverbrauch so gut wie keinen Anteil. Wenn die Landwirtschaft nun folgert, dass keine Fotovoltaik-Freiflächenanlagen gebaut werden dürfen, geht das in die falsche Richtung: Mit der Fotovoltaik steht eine Technik zur Verfügung, die mit der Windkraft den Ausweg aus der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle bedeutet. Sie erzeugt geräuschlos und emissionsfrei Strom und ist weitgehend unsichtbar. Mit guter Planung, landschaftsgerechter Einpassung und Eingrünung mit Hecken fällt sie kaum auf. Die Artenvielfalt verbessert sich auf diesen Flächen nachweislich, wie Studien belegen.

Jede Kommune sollte schnellstmöglich schauen, welche Flächen die erforderlichen Genehmigungsvoraussetzungen besitzen und als geeignet für eine Fotovoltaikanlage einzustufen sind, und mit den Grundeigentümern sprechen. Bürgerenergiegenossenschaften können die Anlagen betreiben, oder Investoren zahlen an die Kommune eine Abgabe. Dann haben alle Seiten ihren Nutzen – und das Klima wird entlastet. Denn Freiflächenanlagen sind nötig, um sehr schnell fossile Stromerzeugung zu ersetzen. Die Dächer allein reichen nicht!

Dieselben Kommunen sollten aber bei der Planung von Gewerbegebieten neu denken und eine nach Nachhaltigkeitskriterien effiziente Bebauung festlegen, statt weitläufige „Gewerbeparks“ auszurufen, die mit einem Park nun gar nichts gemein haben. Georg Grobmeyer, Gehrden

Leser Wolfgang Rudolph aus Springe: Brachliegende Flächen nutzen

Ist es erforderlich, dass nutzbare landwirtschaftliche Flächen in großem Umfang für die Errichtung von Solarparks nötig sind? Es gibt doch schon jetzt große, brachliegende Flächen in Braunkohlerevieren der Lausitz und Garzweiler, die für Solarparks verfügbar sein könnten. Die Preise für die Anmietung dürften wesentlich geringer sein, was den Strompreis beeinflussen müsste. Wolfgang Rudolph, Springe

Leser Martin Petrick aus Garbsen: Für Neubauten Anlagen vorschreiben

Es ist ja schön und gut, dass sich die Landesregierung für den Ausbau der Solarenergie einsetzen will. Aber Herr Minister und Kommunalpolitiker: Warum haben Sie Angst davor, die Bauverordnung für Privat- und Mehrfamilienhäuser dahingehend zu ändern, dass Fotovoltaikanlagen vorgeschrieben werden? Dieses sollte mindestens für Neubauten gelten. Hier liegt ein sehr großes Potenzial zur Energieeinsparung brach. Vielleicht werden dann Solarparks nicht mehr so lukrativ. Martin Petrick, Garbsen

Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach könnte für Neubauten vorgeschrieben werden. Quelle: Rolf Haid/dpa

Leser Michael Schröder aus Hannover: Großtechnische Lösungen sind Irrweg

Der begrenzte Boden ist vielen Begehrlichkeiten ausgesetzt. Um die CO2-Belastung zu senken, sollen jetzt große Flächen mit Solarparks zugebaut werden, zulasten der Landwirtschaft. Sollen dann noch mehr Lebensmittel durch CO2-verursachende Transporte importiert werden?

Um den Energiehunger zu decken, wird es wohl ohne neue, kleinere und sicherere AKWs nicht gehen, wie sie etwa in den USA und Großbritannien entwickelt werden. Aber auch der Verbrauch müsste sinken, also zum Beispiel weniger Reisen, Autofahren, Gamen und Streamen. Aber großtechnische Lösungen, die das Land mit Windparks und Solarplatten zubauen und damit industrialisieren, möglicherweise auch noch große, energieintensive Anlagen zur „Herausfilterung“ des CO2 aus der Luft errichten, sind meiner Meinung nach ein wahnwitziger Irrweg.

Der Mensch ist selbst Natur und ein Teil der Natur, sollte sich also nicht zu weit davon entfernen. Die Devise müsste lauten: Bäume statt bauen. Michael Schröder, Hannover

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leserin Edith Schrader aus Hannover: Landstriche werden dem Profit geopfert

„Wir wollen in die Fläche“, so der niedersächsische Umweltminister. Was das bedeuten würde, wird auf erschreckende Weise klar durch das Foto, mit dem Sie das Thema illustrieren. Bisher war ich der Meinung, dass es – erstens – Aufgabe des Umweltministers sei, für den Schutz der Umwelt tätig zu werden und – zweitens – dass es Ziel der Gewinnung alternativer Energien sei, einen entschiedenen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten.

Werden allerdings große Flächen, wie Olaf Lies es für notwendig propagiert, in dieser Weise verspiegelt und versiegelt, so werden beide Ziele krachend verfehlt. Denn trotz der nicht vollständigen Versiegelung des Bodens ist der geopferte Grund und Boden nicht nur als Nahrungsmittelressource, sondern insgesamt für Natur und Umwelt verloren: Außer Gras gäbe es keinerlei Flora, mithin keinerlei Insekten oder andere Tiere – die Artenvielfalt wäre auf null reduziert!

Große Flächen, die man nicht der Natur entnehmen muss, gibt es in „unternehmerfreundlicher“ Konzentration auf den Großstadtdächern, doch müsste man zwecks Aufbau größerer Einheiten mit vielen Partnern verhandeln. Auch dezentrale Lösungen gibt es bereits, sie sind aber ebenfalls den großen Energiekonzernen offensichtlich nicht zumutbar, da gewinnschmälernd.

So würden, folgt man Minister Lies, größere Landstriche Niedersachsens unter dem Mäntelchen einer CO2-Reduktion dem Profit von Konzernen (und gleichzeitig des Fiskus‘ wohlgemerkt) geopfert. Was aber durchaus ins Bild passt, da sich die niedersächsische Politik schon bisher nicht als umweltbewusst dargestellt hat: Wurden doch beispielsweise EU-Flora-/Fauna-Habitat-Richtlinien trotz langer Vorlaufzeit, bis heute nicht umgesetzt und dafür Strafzahlungen in Kauf genommen. Edith Schrader, Hannover

Dieser Der Solar-Park auf einer Fläche von rund 91 Hektar in Mecklenburg-Vorpommern soll in den nächsten 30 Jahren Strom für die Bahn liefern. Quelle: Jens Büttner/dpa

Leserin Meike Glaß aus Duingen: Widersprüchliche Vorgaben abbauen

Leider zeigt sich bei der Diskussion um „Solarparks“ auf allen Ebenen Eindimensionalität im Denken. Dabei könnten es die Beteiligten besser wissen, denn die sogenannte Agri-PV kann flächenschonend gebaut werden und zugleich helfen, die Erträge zu steigern, wenn man die Module so hoch aufständert, dass sie mit Landmaschinen unterfahren werden können. Wer sagt denn, dass diese Solarflächen nur funktionieren, wenn sie knapp über dem Boden installiert werden? Die Nachbarländer Schweiz, Niederlande, Belgien, aber auch Bayern machen uns vor, dass es auch anders und besser geht.

Die Fotos in Ihrem Beitrag suggerieren dagegen, dass solche Anlagen grundsätzlich „auf Kniehöhe“ installiert werden müssen – ein überholtes Modell, was tatsächlich zu dem beschriebenen Landnahme-Effekt führt. Würden jedoch die Verpächter und die Landwirte gemeinsam weiterdenken, könnten sie fremde Investoren sogar übertreffen: Moderne aufgeständerte Anlagen erhöhen die Gewinne dergestalt, dass die Landwirte bis zu 160 Prozent Ertrag erwirtschaften. Damit könnten die Flächen auch künftig landwirtschaftlich genutzt werden, denn die Module können so verbunden werden, dass sie keine Fundamente benötigen. Dadurch können sie jederzeit ausgetauscht oder deinstalliert werden, ohne dass der Boden leidet, und Genehmigungsverfahren würden erheblich vereinfacht.

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Verpächter wie Landwirte verdienten also insgesamt schneller an der Strombewirtschaftung und schonten zugleich ihre wertvollen Flächen. Investoren schaffen das nicht, da sie ja nur die Sonnenenergie „ernten“, aber keine Erträge aus der unter den Anlagen möglichen Bewirtschaftung erzielen können. Das nämlich ist der Clou: Die Module so hoch aufständern, dass darunter geweidet und/oder geackert werden kann. Das hat unter anderem den Effekt, dass sich die Erträge steigern lassen, weil Pflanzen und Tiere unter der zunehmend intensiver werdenden Sonneneinstrahlung leiden und unter den aufgeständerten Anlagen besser gedeihen (etwa Himbeeren, Tomaten, Bohnen, Kartoffeln, Hühnermobile, Rinder).

Dazu muss der Gesetzgeber die teilweise widersprüchlichen Vorgaben abbauen und den Ausbau der Speichersysteme voranbringen, damit alle Beteiligten die Potenziale erschließen. Meike Glaß, Duingen

Von HAZ