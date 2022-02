Hannover

Die niedersächsische Landesregierung will offenbar wesentlich mehr Waldflächen für Windkraft zur Verfügung stellen als noch im vergangenen Jahr angekündigt. Zwar beteuert das Umweltministerium, dass es weiterhin „harte Tabuzonen“ geben werde. Man könne nicht in Naturschutzzonen oder besonderen Waldgebieten Windkraft installieren, so ein Ministeriumssprecher. Doch Natur- und Umweltschützer befürchten Schlimmes: die Rodung von Waldstücken und Missachtung von Landschafts- und Naturschutzzonen durch neu aufgestellte Windräder. Auch HAZ-Leserinnen und Leser diskutieren über die Frage, wie viel Windkraft der Wald verträgt. Für die einen sind die Regierungspläne eine „krasse Fehlentscheidung“, und dass im Gegenteil eher die Wälder ausgebaut werden müssten, anstatt eine „Zerstückelung“ zuzulassen. Andere werfen den Umweltschutzverbänden eine „Blockadehaltung“ vor und sind davon überzeugt, dass es in ökologisch wertvollen Wäldern auch in Zukunft keine Windenergie geben wird. Auch kommt die Forderung auf, sterbende Waldflächen schon heute für die Windenergienutzung freizugeben.

HAZ-Leser Jonas Berndmeyer aus Hannover: „Klimaziele erfordern schnellen Ausbau“

Viele niedersächsische Wälder sind bereits massiv durch den Klimawandel geschädigt. Um dem entgegenzutreten, brauchen wir ökologisch wertvolle und klimaresistente Wälder. Die Windenergie steht dem nicht entgegen – vielmehr kann die Windenergie einen wichtigen Beitrag hierfür leisten. Für jede Windenergieanlage müssen außerdem Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. Diese können etwa für die Wiederaufforstung genutzt werden.

Der aktuelle Entwurf sieht sogar mehr Waldschutz vor als der vorherige – zum ersten Mal soll es in Niedersachsen Vorranggebiete für Wald geben. In ökologisch wertvollen Wäldern wird es auch in Zukunft keine Windenergie geben. In anderen Bundesländern werden seit Jahren erfolgreich Windenergieprojekte im Wald umgesetzt; in Baden-Württemberg und Hessen stehen über 40 Prozent der Windenergieanlagen an Waldstandorten. Um die Klimaziele in Niedersachsen zu erreichen, brauchen wir einen schnellen Ausbau der Windenergie, auch im Wald. Die Blockadehaltung von Nabu und BUND torpediert den Weg zur Klimaneutralität in Niedersachsen. Jonas Berndmeyer, Hannover

HAZ-Leser Manfred Gold aus Laatzen: „Krasse Fehlentscheidung“

Muss saubere Energie mit der Zerstörung von (Kultur-)Landschaften einhergehen? Die zur Rede stehende, auch behutsame Freigabe der Wälder für die Energiegewinnung ist eine krasse Fehlentscheidung, die kaum rückgängig gemacht werden kann. Natürlich ist die Windkraft ein kaum ersetzbarer Baustein in der Energiewende. Um diese zu installieren und zu warten, bedarf es einer dafür notwendigen Infrastruktur, die erst geschaffen werden muss. Allen Befürwortern empfehle ich einen Spaziergang auf dem Kronsberg, um selbst festzustellen, wie viel Fläche ein einziges Windrad benötigt, von der Geräuschkulisse abgesehen.

Unser Wald wird immer lichter und bietet den zu erwartenden Stürmen eine zusätzliche Angriffsfläche. Daher wundere ich mich sehr, dass sich auch Fachleute für ein solches Vorhaben öffnen können. Wer unsere Welt erhalten möchte und dabei den Klima- und Naturschutz im Fokus hat, müsste eher die Wälder ausbauen und nicht eine Zerstückelung zulassen. Ohne Naturschutz gibt es keinen Klimaschutz. Manfred Gold, Laatzen

Umstrittene Haltung: Umweltminister Olaf Lies (SPD) Quelle: Sina Schuldt/dpa

HAZ-Leser Udo Sahling, GF Klimaschutzagentur i.R. aus Barsinghausen: „Verdrehung der Tatsachen“

Wie viel Windkraft benötigt der Wald? So würde ich eher formulieren. Der Waldzustandsbericht 2021 war eine einzige Katastrophe. Der Klimawandel stresst die Waldbestände zunehmend. Der Wald müsste in einer atemberaubenden Geschwindigkeit umgebaut werden, wenn wir nicht schon in wenigen Jahren ein noch größeres Desaster erleben wollen, weil ganze Wälder abgeholzt werden müssen, da sie dem Klimawandel und dem Borkenkäfer nicht mehr standhalten.

Das wissen auch die Vertreter der Umweltverbände. Doch anstatt den Schluss zu ziehen, solche schon heute sterbenden Flächen für die Windenergienutzung freizugeben und die dadurch zu erwartenden Erträge zu nutzen, um den Wald schneller umzubauen, wird so getan, als gäbe es gar kein Waldsterben. Und was schon infam ist: Es wird so getan, als ob von der Landesregierung die letzten gesunden Bestände den bösen Windmüllern zum Fraß vorgeworfen werden sollen. Was für eine Verdrehung der Tatsachen.

Sowohl der Spitzenvertreter des Nabu wie auch der der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sind in Niedersachsen in den vergangenen Jahren als Don Quichote und Sancho Panza der Umweltbewegung aufgefallen. Beinahe keine Windenergieanlage im Offenland, die nicht infrage gestellt wurde. Jede Bürgerinitiative wurde unterstützt, die sich gegen Windenergie starkgemacht hat. Und jetzt, wo das Land eine behutsame Öffnung für Windenergieanlagen im Wald organisiert, ist es auch nicht recht.

Ich kann nur jedem raten, sich einmal im Fuhrberger Feld umzusehen: Fichtenmonokulturen, so weit das Auge reicht, und Ortschaften weit, weit weg. Warum sollten nicht gerade dort Dutzende von Windenergieanlagen gebaut werden? Das hilft dem Klimaschutz, der Energiewende und dem Wald, wenn es gleichzeitig gelingt, eine Wiederaufforstung mit klimawandelresistenten Laubbäumen zu organisieren.

Liebe Landesregierung: Manchmal muss man einfach entscheiden, wenn runde Tische nur noch genutzt werden sollen, um die ewig gleichen Argumente im Kreis zu drehen. Udo Sahling, GF Klimaschutzagentur i.R., Barsinghausen

HAZ-Leser Hans-Jörg Ledig aus Barsinghausen: „Mountainbiker sind die Schädlinge“

Wissen die, die über Windkraft im Wald lamentieren, eigentlich, was sie wollen? Sie behaupten: Windkraft auf See gleich Gefahren für Schifffahrt, Meeresvögel und Meeressäuger; Windkraft auf Ackerflächen gleich Vernichtung von Ackerflächen, Verschandelung der Landschaft und Minimierung der Wohnqualität der Anwohner; Gas und Öl gleich umweltschädlich; Atomenergie gleich Entsorgungsprobleme – Strom wollen sie aber verbrauchen. Die wirklichen Schädlinge für den Wald werden nicht reglementiert, überprüft, bestraft: die Mountainbiker. Die Region sollte endlich eine Fahrradstaffel ins Leben rufen, um diesem Treiben im Wald Einhalt zu gebieten. Hans-Jörg Ledig, Barsinghausen

Das niedersächsische Umweltministerium mahnt an, dass man planerisch mehr tun müsse, um mehr Windkraft zu installieren. Quelle: Patrick Seeger

HAZ-Leser Friedrich Schröder aus Springe: „Riesige Freiflächen nutzen“

2 Prozent der deutschen Landfläche sollen für Windräder und Solaranlagen reserviert werden. Das Ziel: Den Anteil der deutschen Stromversorgung aus regenerativen Energien bis 2030 von 42 Prozent auf 80 Prozent erhöhen. Darin sind sich der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies und Bundesklimaminister Robert Habeck einig.

Das bedeutet, rund 7000 Quadratkilometer sollen mit Windkraftwerken und Solaranlagen bestückt werden. Das wird nicht ohne Widerstand umsetzbar sein. Denn die Realisierung kann nach wie vor nur im ländlichen Raum erfolgen. Die Erfahrung zeigt, dass politische Pläne nicht unbedingt auf die Zustimmung der Bevölkerung stoßen. Es gibt berechtigte Gründe, etwa beim Artenschutz, Schutz der Wälder oder Landschaftsschutz, die dagegen sprechen. Auch die Standortwahl, Nähe zu Wohnbebauungen und gesundheitliche Gründe haben den Ausbau der Windanlagen in den letzten Jahren erheblich verlangsamt.

Dem will Habeck jetzt entgegenwirken. Er will die Sicherheitsabstände zu Einrichtungen der Luftsicherheit, zu Wetterradaren und militärischen Sperrzonen reduzieren. Und die Genehmigungen für neue Anlagen will er beschleunigen. In einer Pressekonferenz am 11. Januar kündigte Habeck entsprechende Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen an. Ein erstes Klimaschutzpaket soll bis Ende April, ein zweites im Sommer kommen.

Umweltminister Lies könnte heute schon aktiv werden: In Niedersachsen wie im übrigen Deutschland haben Sturmschäden, Trockenheit und Borkenkäferbefall riesige Freiflächen in den Wäldern entstehen lassen. Allein in Niedersachsen müssen rund 40 000 Hektar Freifläche in Harz und Südniedersachsen aufgeforstet werden. Es wird Generationen dauern, bis die Neuanpflanzungen erntereif sind.

Vor diesem Hintergrund könnten Umweltminister Lies und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ein Programm unter dem Motto „Chancen nutzen“ starten. Das Ziel: Die Freiflächen in den Landesforsten für Windkraftanlagen freigeben. Unter den Windrädern könnte ohne signifikante Eingriffe in die Natur aufgeforstet werden, die Bäume könnten über Jahrzehnte hinweg ungestört wachsen. Das hätte den riesigen Vorteil, das Roden zugunsten von Windenergieanlagen in intakten Wäldern überflüssig machen. Friedrich Schröder, Springe

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Uli Schönbach aus Sarstedt: „Argumente müssen ehrlich bleiben“

Aus Sicht des Natur- und Artenschutzes gibt es auf die Frage in der Titelzeile eine sehr klare Antwort: Wald verträgt überhaupt keine Windkraft. Die Sensibilität des Ökosystems Wald verbietet eine Nutzung bewaldeter Areale für das Aufstellen von Windenergieanlagen.

Überaus befremdlich erscheint die Position des im Artikel zitierten Professors für Pflanzenökologie, der das Jagdverhalten des Roten Milans im „Offenland“ als Argument für die Toleranz des Waldes gegenüber Windenergieanlagen einordnet. Offenbar wird die Spezies auf ihr Jagdverhalten reduziert und völlig ignoriert, dass der Rote Milan (und nicht nur der!) in hohen Bäumen horstet und nicht vom Waldboden aus den Stamm emporklettert, um seinen Horst zu erreichen ...

Fakt ist, dass der Rote Milan zu den Vogelarten gehört, die sehr häufig Opfer von Windenergieanlagen werden. Laut Veröffentlichung der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt Brandenburg sind 656 durch Windenergieanlagen getötete Rotmilane registriert. Die Liste endet mit dem Hinweis, dass die Anzahl der tatsächlichen Opfer erheblich höher liege und das Datenmaterial eher die Meldebereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern widerspiegele.

Bei allem Verständnis, Menschen beim Vorantreiben erneuerbarer Energien „mitnehmen“ zu wollen, müssen quantitative Argumente und die Berichterstattung über diese ehrlich bleiben, tragen sie doch mit dazu bei, Entscheidungen unter Berücksichtigung von Natur- und Artenschutz in differenzierter und verantwortungsbewusster Weise zu treffen. Uli Schönbach, Sarstedt

Von HAZ