Hannover

Vier inhabergeführte Möbelhäuser aus Hannover und dem Umland gehen juristisch gegen die Corona-Auflagen des Landes vor. Möbel Staude aus Hainholz, Möbel Hesse aus Garbsen sowie Möbel Heinrich und Wallach wollen mit einer einstweiligen Anordnung erreichen, dass das Land die Ungleichbehandlung im Handel zurücknimmt.

Möbelhäuser beklagen Ungerechtigkeit der Corona-Verordnung

Baumärkte, Autohäuser und Fahrradgeschäfte dürfen auf voller Verkaufsfläche öffnen, während für Möbelhäuser und andere Geschäfte die strikte 800-Quadratmeter-Regelung gilt. Letztere müssen große Teile ihrer Verkaufsflächen absperren und dürfen Kunden ihr Sortiment nur auf einem Bruchteil ihrer Flächen zeigen. „Es ist momentan prinzipiell nicht nachvollziehbar, warum einige Einzelhändler öffnen dürfen, andere aber nicht“, sagt Jörg Offenhausen von der Wirtschaftskanzlei Active-Law, der die vier familiengeführten Betriebe vertritt.

Gerade Möbelhäuser seien „viel besser als andere in der Lage, erstens mehr Abstandsfläche anzubieten als gefordert und zweitens bereit, Hygienekonzepte umzusetzen“, sagt Offenhausen. Die Möbelunternehmer wollten sich weder in die vielzitierte „Öffnungsdiskussionsorgie“ einreihen, noch seien sie Nörgler. Die Gesundheit ihrer Kunden und Mitarbeiter habe für sie selber die allerhöchste Priorität. Sie wehrten sich mit dem Antrag lediglich gegen eine klar erkennbare Ungleichbehandlung.

Möbelhäuser nicht in den Innenstädten

Vergeblich hatten die Möbelhändler zuvor außergerichtlich versucht, sich zu wehren. Staude hatte sogar um einen Gesprächstermin in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil ersucht. Bisher hatten sie aber keinen Erfolg, gegen die aktuelle Verordnung des Landes vorzugehen.

Gerade was Möbelhäuser angehe, sei die Regelung besonders absurd, denn sie befänden sich „ausnahmslos in Gewerbegebieten, sodass eine zu starke Füllung der Innenstädte durch deren Öffnen nicht zu befürchten wäre“, findet Offenhausen. Eines der Unternehmen betreibe einen zusätzlichen Möbelstandort in Nordrhein-Westfalen, das im Gegensatz zu dem in Niedersachsen wegen uneinheitlicher Regelung aber seit dem 20. April vollständig öffnen darf.

Nach HAZ-Informationen hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg das Land aufgefordert, eine Stellungnahme mit Hintergründen zu der Verordnung abzugeben. Dann solle kurzfristig entschieden werden.

Von Conrad von Meding