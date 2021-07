Hannover

Die aktuellen Modelle des Polizei-Hubschraubers „Phoenix“ sind vollgestopft mit modernster Technik. Die vier Maschinen an den Standorten Hannover und Rastede bei Oldenburg verfügen nicht nur über Hilfssysteme wie etwa Nachtsichtgeräte und Autopiloten. Entscheidend ist vor allem die Ausstattung, die die eigentliche Polizeiarbeit aus der Luft erst möglich macht.

Die Video- und Wärmebildkamera

So gut wie nichts bleibt vor ihr verborgen: die hochauflösende Kamera an Bord des Polizei-Hubschraubers. Das Wärmebildsystem registriert Temperaturunterschiede von gerade einmal 0,1 Grad Celsius. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Herzstück befindet sich am vorderen Ende der rechten Landekufe. Dort ist die hochauflösende Video- und Wärmebildkamera installiert. Das Gerät liefert detaillierte Aufnahmen sowohl am Tag als auch in der Nacht. Nach Angaben der Luft-Polizisten ist es möglich, über dem Hauptbahnhof zu schweben und zu erkennen, was einzelne Besucher der HDI-Arena trinken. Die Wärmebildkamera registriert zudem Temperaturunterschiede von 0,1 Grad Celsius. Das ganze System ist vibrationsfrei aufgehängt, damit durch die Schwingungen beim Flug nichts verwackelt.

Der Scheinwerfer

Der Hochleistungsscheinwerfer ist in der Lage, mühelos ein halbes Fußballfeld auszuleuchten. Quelle: Tim Schaarschmidt

An der anderen Landekufe hängt der leistungsstarke Scheinwerfer. Das etwas ältere Modell verfügt über 1600 Watt Leistung, das neuere wurde schon auf ein ebenso intensives LED-Licht umgestellt. Mit dem Scheinwerfer ist es mühelos möglich, ein halbes Fußballfeld gut auszuleuchten. Das System kommt unter anderem dann zum Einsatz, wenn Verdächtige in völliger Dunkelheit angestrahlt werden sollen. Gleichzeitig unterstützt der Scheinwerfer die Kamera: Mittels Infrarottechnik kann ein Areal für das fliegende Auge nachts ausgeleuchtet werden, ohne dass es Straftäter mitbekommen.

Der Operator-Arbeitsplatz

Von diesem Arbeitsplatz aus wertet der Operator an Bord des „Phoenix“ alle Informationen aus, die das Kamerasystem sammelt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hier laufen alle Informationen zusammen. Der Operator an Bord des „Phoenix“ analysiert auf seinem Bildschirm alle Daten, die das System liefert. Der Polizist kann sogar die Aufnahmen von Video- und Wärmebildkamera übereinander legen, um noch detailliertere Ansichten zu bekommen. Im Bedarfsfall können die Aufnahmen auch in Echtzeit zum Boden übertragen werden, damit etwa der Einsatzleiter bei einer Demo einen Gesamteindruck von der Lage bekommt. Der Arbeitsplatz des Operators befindet sich hinter den Piloten auf der rechten Seite.

Der Lautsprecher

Klein, aber fein: Die Lautsprecher unter dem Hubschrauber dienen dazu, Anweisungen beispielsweise an einzelne Personen während einer Demo zu erteilen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Um mit der Außenwelt kommunizieren zu können, hängen auch zwei Lautsprecher unter dem Hubschrauber. Diese sind aber keinesfalls vergleichbar mit Hochleistungsanlagen, die zum Beschallen ganzer Menschenmengen eingesetzt werden. Das System wird stattdessen genutzt, um einzelnen Personen Anweisungen zu erteilen – etwa, wenn sie ein Gebiet verlassen oder Vermummte ihre Masken ablegen sollen. Damit wegen des Fluglärms ein Verstehen gewährleistet wird, werden Durchsagen immer zweimal getätigt.

Das Cockpit

Der Hubschrauber wird immer von zwei Piloten geflogen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Steuerzentrale des Hubschraubers. Pilot und Co-Pilot sitzen in der ersten Reihe. Mit den zwei Pedalen drehen sie die Maschine über den Heckrotor auf der Stelle im beziehungsweise gegen den Uhrzeigersinn. Via Steuerknüppel über die rechte Hand steuern sie den Helikopter nach links, rechts, vorne und hinten. Der Hebel links neben dem Sitz wiederum ähnelt der Handbremse im Auto, bestimmt allerdings das Steigen und Sinken des Hubschraubers. Die Instrumente liefern sämtliche für den Flug relevante Informationen. In die Helme sind Mikrofon, Lautsprecher und Nachtsichtgerät integriert.

Von Peer Hellerling