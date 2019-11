War das von der Stadt Hannover in letzter Minute verhinderte Islamistenzentrum in Vahrenheide ein Einzelfall? Der Verfassungsschutz beobachtet in der Salafistenszene derzeit eine zunehmende Zersplitterung: Die Ideologisierung verlagere sich in Hinterzimmer, in geschlossene Gruppen in sozialen Netzwerke und in die familiäre Erziehung.