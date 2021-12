Hannover

Er hat gehofft, gebangt – und am Ende gewonnen: René-Oliver Nieschka (28) war außer sich vor Freunde. Der Mann, den viele meist bloß als den lustigen schwulen Bäcker vor Augen haben, hat sich am Donnerstagabend in eine ganz andere Kategorie eingereiht: Er ist Träger des Niedersächsischen Landesmedienpreises, wurde von der Landesmedienanstalt (NLM) für seinen eingereichten Radiobeitrag in der Kategorie „Nachwuchs“ ausgezeichnet.

Thema: Blutspendeverbot für Homosexuelle

Dafür hat der 28-Jährige auch ein echtes Sahnestück abgeliefert: In „Gibt es Blut zweiter Klasse?“ thematisiert der Volontär vom Steinhuder Meer Radio in gut neun Minuten eine ganz persönliche Angelegenheit – das Blutspendeverbot für Homosexuelle. Derzeit verhält es sich da nämlich so: Nur wer vier Monate (bis vor wenigen Wochen waren es noch zwölf) enthaltsam lebt, also keinen Geschlechtsverkehr hat, darf Blut spenden. „Das ist schlimm und höchst diskriminierend“, findet Nieschka. „Was ist denn mit dem Hetero mit Frau und Kind, der dreimal in der Woche zu Prostituierten geht? Der gehört dann auch ausgeschlossen.“

Sein Anliegen ist, dass über das Thema gesprochen wird, deshalb auch der Beitrag. Dafür konnte er Statements von den TV-Moderatoren Bettina Böttinger (65) und Jochen Schropp (43) – beide sind homosexuell – gewinnen, außerdem interviewte er Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner (48, „Sexuell risikohaftes Verhalten gibt es unabhängig von der sexuellen Ausrichtung“) sowie Dietmar Friedhoff (55, „Die größte Übertragung passiert in dem Bereich Sex zwischen Männern“). „Das war schlimm und belastend“, sagte Nieschka über das Gespräch mit dem den Bundestagsabgeordneten der AfD, „deshalb ist mir die Aufklärungsarbeit einmal mehr wichtig.“ Viele Leute wüssten gar nichts von der Regelung, auch er ist erst vor einigen Jahren zufällig darauf gestoßen.

Das sind die Preisträger 2021 Die Preisträger im Bereich Hörfunk: Hans-Gerd Martens: „Obdachlosenhilfe im Corona-Lockdown“, Radio ffn (Information). Daniel Flüß: „Corona X-MAS Filme“, Antenne Niedersachsen (Unterhaltung). René-Oliver Nieschka: „Gibt es Blut zweiter Klasse? Das Blutspendeverbot für Homosexuelle“, Meer Radio (Förderpreis Nachwuchs). Amelie Müller: „Pausenbrot wegwerfen war gestern, jetzt werden Lebensmittel gerettet!“, Gymnasium Brake (Sonderpreis Schul-Internetradio). Timm Busche und Sabrina Thielgen:„ Gesundheitswoche: Timms Tagebuch zur Vorsorgeuntersuchung“, Antenne Niedersachsen (Sonderpreis Innovation). Alexander Schoenen:„Frühlingszeit ist Lämmerzeit“, Sat.1 Regional (Information). Lena Sophie Wendt: „Haarspende“, RTL Nord (Unterhaltung). Shari Jung: „Mutter, Mutter, Kind: Wieso ist es so schwierig für homosexuelle Paare?“, RTL Nord (Förderpreis Nachwuchs).

„Mich und andere auszuschließen, geht gar nicht“

Der 28-Jährige hat mit 20 das erste Mal Blut gespendet – es war bisher das einzige Mal. „Ich habe einen Organspendeausweis, bin als Stammzellenspender registriert. Mich und andere beim Blutspenden auszuschließen geht gar nicht.“ Der Skandal aus den 1980er-Jahren, bei dem tausende Menschen durch verseuchte Blutkonserven mit HIV infiziert worden waren, liege lange zurück. „Wir leben im Jahr 2021. Es ist heute ein Leichtes, Blut zu untersuchen.“ Er legt den Finger weiter in die Wunde: „15.000 Blutspenden werden händeringend gebraucht. Ich will spenden, kann aber nicht. Und auf eine Rückmeldung von der Bundesärztekammer warte ich übrigens auch noch.“

Im improvisierten Studio: Desimo (von rechts) mit Co-Moderatorin Anna Sara Lange und NLM-Direktor Christian Krebs. Quelle: Ilona Hottmann

Die Laudatio auf Nieschkas Beitrag hielt übrigens Jochen Bendel (54). „Der Beitrag ist nicht nur informativ, sondern zeigt auch Haltung. Toll gemacht“, lobte der Moderator. Darauf jubelte der Gewinner und wollte „13 Proseccöchen“ trinken.

Digitale Veranstaltung im Hangar No. 5

Die Preisverleihung fand coronabedingt wie im vergangenen Jahr wieder in digitaler Form statt. Entertainer Desimo (55, „Wir sind geimpft, genesen, getestet – einige sogar geduscht“) und Anna-Sara Lange (39) führten aus dem Hangar No. 5 launig durchs anderthalbstündige Programm. „Wir wollen mit der Verleihung des Niedersächsischen Medienpreises ein bisschen Freude und Leichtigkeit zu Ihnen bringen und natürlich auch unsere Nominierten und Preisträger anerkennen, die außergewöhnliche journalistische Leistungen erbracht haben“, betonte NLM-Direktor Christian Krebs (46).

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über Bildschirme waren die Nominierten aus Funk und Fernsehen von außerhalb zugeschaltet, außerdem die Laudatoren, zu denen auch „Tatort“-Kommissarin Ulrike Folkerts (60), Hannovers Kinderbuchkoryphäe Ingo Siegner (56), Olympiasiegerin Julia Krajewski (33) und die Justizministerin des Landes Niedersachsen, Barbara Havliza (63), zählten. Insgesamt wurden 281 Beiträge (183 Hörfunk, 98 Fernsehen) eingereicht.

Von Mirjana Cvjetkovic