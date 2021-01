Hannover

Das schöne Winterwetter lockt auch an diesem Wochenende zahlreiche Gäste in die Ausflugsgebiete der Region Hannover. Im Deister spricht die Polizei allerdings bereits schon jetzt von einem Besucherandrang. Alle Parkplätze am Nienstedter Pass sind inzwischen belegt. Die Besucher werden gebeten, auf andere Parkplätze in der näheren Umgebung auszuweichen.

Die Behörde mahnt zudem die Einhaltung der Corona-Bestimmungen was den Abstand zu anderen Besuchern auf den Parkplätzen und das Tragen von Masken betrifft an. Zudem weisen die Einsatzkräfte darauf hin, dass auch die Rettungswege freigehalten werden müssen.

In den vergangenen Wochen war es wegen anhaltenden Schneefalls und der zahlreichen Besucher immer wieder zu Schwierigkeiten in den Ausflugsgebieten in der Region Hannover gekommen. Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann (CDU) hatte an die Gäste appelliert, zu Hause zu bleiben.

Von Tobias Morchner