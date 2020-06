Hannover

Die Veranstaltungsbranche ist einer der Bereiche, die die Corona-Krise am härtesten getroffen hat – und wirkliche Besserung ist nicht in Sicht. Messen, Tagungen, große Konzerte und Kongresse fallen weiter aus. Am Montagabend werden in ganz Deutschland Gebäude rot angestrahlt – damit will die Veranstaltungsbranche auf ihre Lage aufmerksam machen. Sie ist laut einer von der Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft in Auftrag gegebenen Studie Deutschlands sechstumsatzstärkste Branche mit einer Million direkter Arbeitsplätze.

Tegtmeyer-Dette : Stadt will Konzept erarbeiten

Auch in Hannover werden im Rahmen der sogenannten Night of Light verschiedene Gebäude rot angeleuchtet – darunter Hotels, die Gebäude diverser Eventveranstalter und auch das Neue Rathaus, das Schloss Herrenhausen und das Hannover Congress Centrum (HCC). Die Stadt zeigt sich solidarisch: Man wolle die Branche über die Aktion hinaus unterstützen und ein gut funktionierendes Konzept für Veranstaltungen erarbeiten, sagt Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette.

„Wir brauchen Planungssicherheit“

Gerade daran mangele es, sagt Joachim König, Direktor der HCC. „Wir brauchen Planungssicherheit und präzisere Rahmenbedingungen.“ Seit März läuft der Betrieb in seinem Haus quasi auf null, jetzt beginnen langsam wieder einige Fortbildungen und Seminare im HCC. Die kaufmännisch essenziellen großen Veranstaltungen allerdings sind bis auf Weiteres nicht möglich.

„Wir haben einen ziemlichen Totalschaden, der sich auch 2021 und 2022 intensiv abbilden wird“, sagt König. Die ersten Absagen großer Veranstalter habe er schon erhalten. Er hoffe, dass die Politik bei dem coronabedingten Verbot von Großveranstaltungen künftig zwischen Volksfesten wie dem Oktoberfest und etwa Tagungen, Kongressen und Konzerten mit Bestuhlung differenziert. Bei letzteren seien Dokumentation und Einhaltung des Mindestabstands möglich, sagt König.

55 Prozent der Übernachtungen sind geschäftlich

Cord Kelle, Vorstand der Fachgruppe Hotels beim Branchenverband Dehoga, sieht das ähnlich. Erst wenn es Planungssicherheit vonseiten der Politik gebe, könnten die Veranstalter auf die Regeln reagieren, planen und die Nachfrage so wieder ankurbeln. 2019 gab es laut Kelle 4,2 Millionen Übernachtungen in Hotels in der Region. Das örtliche Hotelgewerbe lebe von Geschäftsreisenden, Tagungs- und Messegästen, sagt der Dehoga-Sprecher. 55 Prozent der Übernachtungen in der Region seien geschäftlich, und ein großer Teil davon falle auf geschäftliche Veranstaltungen. Wenn diese ausbleiben, bricht auch der Umsatz in den Hotels weg – und bedroht letztendlich Arbeitsplätze. „Momentan sieht es so aus, als wenn die Nachfrage in diesem Jahr nicht mehr anzieht.“

HCC-Chef König hofft, dass es bald klare einheitliche Signale aus der Politik gibt, damit am Ende des Tunnels ein Licht sichtbar wird, auf das sich die Branche organisatorisch einrichten kann. Das HCC sei als städtische Einrichtung hier immer noch in einer privilegierten Position, sagt König. Private Betriebe bräuchten auch finanzielle Unterstützung. „Sonst sehen zwar auch die das Licht, aber sind am Ende des Tunnels nicht mehr da“.

Autokinos fangen den Verlust nicht auf

Helge Leinemann, Vorstandsvorsitzender des Verbands für Medien und Veranstaltungstechnik (VPLT), weiß zu berichten: „Seit dem 10. März ist unser Umsatz wie abgeschaltet.“ Veranstaltungen wie Konzerte im Online-Stream und das Autokino könnten nur 5 bis 10 Prozent davon auffangen.

Leinemann, der selbst ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik mit 45 Angestellten betreibt, befürchtet, dass die Krise langfristige Auswirkungen auf die Branche haben könnte: „Wir steuern darauf zu, dass unsere Fachkräfte in andere Branchen abwandern.“ Das wäre dramatisch, weil diese nicht so schnell zu ersetzen seien. „Was etwa beim Aufbau von Bühnen oder Messen von oben aussieht wie ein Ameisenhaufen, ist vollkommen organisiert und nicht mit ungelerntem Personal möglich. Das sind wissensintensive Dienstleistungen“, sagt Leinemann.

Die Überbrückungshilfe der Bundesregierung für kleine und mittelständische Unternehmen sei ein Anfang. Allerdings fordert der VPLT, dass diese auch auf große Unternehmen in der Veranstaltungs- und Medienbranche ausgeweitet wird – und das auch hier konkreter geregelt wird, wer wie viel finanzielle Unterstützung bekommt. „Wir können erst wieder ruhig schlafen, wenn wir wissen, was wir vom Kuchen abgekommen“, sagt Leinemann.

Von Nadine Wolter