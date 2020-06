Hannover

Packende Geschichten brauchen oft nicht viele Zeilen. Der Tagebucheintrag der jungen Autorin A. ist so eine anrührende Erzählung: „Ich habe Merlin geliebt und bin mit ihm auf den Bauernhof gefahren. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich ihn eigentlich ganz doof finde! Das war die Geschichte von der kurzen Liebe!!!!“ Die Künstlerinnen Jasmin Mittag und Ninia Binias sammeln solche Texte aus alten Briefen, Tagebüchern und Poesiealben, die im Wortlaut oft mit charismatischen Rechtschreibfehlern bestückt sind. Sie wollen aus diesen Fundstücken nun Lesungen machen.

In einem Tagebucheintrag beschäftigt sich die junge Autorin A. mit der Liebe. Quelle: Jasmin Mittag

Anzeige

Viele ihrer Relikte muten dabei dramatisch und lakonisch an. In Briefen geht es um Hufbeschwerden von Pferden („Hoffentlich ist es nichts Ernstes!“) und Herausforderungen des Alltags („Ich glaube, dass ich mich mal eben föhnen werde. So, geföhnt.“). Die Dokumente werden unter dem Programmtitel „PS: Oma hat neue Zähne“ gesammelt. „Ich bin in einer Erinnerungskiste auf alte Briefe gestoßen“, sagt Mittag. „Ich fand es schreiend komisch und rührend. Die Briefe regen zur Reflexion an.“ Also fragte sie Freunde und Bekannte nach ihren Erinnerungen und möchte nun daraus ein Literaturprojekt machen. „Es geht um Absurditäten und das Gefühl von Vergänglichkeit.“

Weitere HAZ+ Artikel

„Hallo Opa!“

Die kurzen Dokumente wirken mit zeitlichem Abstand tatsächlich unfreiwillig komisch. So schreibt die Autorin Binias: „Hallo Opa. Ich wollte Dich fragen, ob Du mit mir Brieffreundschaft machst. Weil Kerstin mir nicht mehr schreibt.“

Das gesammelte Material soll nun als Lesung vorgetragen werden. Die ersten Termine laufen per Instagram-Stream unter „schubladen_lesungen“ am 20. August, 29. September und am 19. November jeweils um 21 Uhr. Die erste Lesung im Theater am Küchengarten ist am 25. November um 20 Uhr. Unter www.schubladenlesungen.de können im Netz auch eigene Fundstücke hochgeladen werden. Sämtliche Texte werden anonym behandelt.

Wenn der Opa zum Brieffreund wird. Weil andere nicht möchten. Ein Zeitdokument von Ninia Binias. Quelle: Ninia Binias

Für Jasmin Mittag selbst hat die Sammlung schon jetzt eine positive Wendung genommen. Denn sie hat von einem Bekannten eine Kopie eines Liebesbriefs bekommen, den sie vor 30 Jahren selbst verfasst hat. „Ich war offenbar sehr verliebt.“ Der Adressat war hingegen eher überfordert und hat sich nicht gemeldet. Dennoch: den Original-Brief möchte er behalten.

Von Jan Sedelies