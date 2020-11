Hannover

Lasse von Freier hat es geschafft: Er steht als Drittplatzierter seines Halbfinals im Finale bei der RTL-Show Ninja Warrior. Die meisten Elemente des Parcours überwand der 18-jährige Hannoveraner am vergangenen Freitag ohne Schwierigkeiten. Lediglich bei einer steilen Wand brauchte er mehrere Anläufe – und hätte sich anderes Schuhwerk gewünscht.

Kraft ist nicht alles

Hangeltrommel, Schwungscheiben, Riesenrad. Als Boulderer brachte Lasse von Freier die nötige Armkraft und Geschicklichkeit mit, um die verschiedenen Elemente zu überwinden: „Man muss sich schon gut anstellen, aber das nützt nichts, wenn man die Kraft nicht hat“, sagt er zu dem Parcours, auf dem er um den Finaleinzug kämpfte.

Was beim Zuschauen leicht aussah, war für den 18-Jährigen an der ein oder anderen Stelle aber durchaus kniffelig. „Vor den Balancebrücken hatte ich ziemlich Angst“, sagt von Freier. Eine steile Wand war es schließlich, an der es dann wirklich brenzlig für den Schüler wurde. Dort benötigte er drei Anläufe, ehe er die obere Kante zu fassen bekam. „Andere, etwas weniger rutschige Schuhe wären hier gut gewesen“, blickt er zurück.

Finale am Freitag

Die erste Final-Show wird am kommenden Freitag, 27. November, ab 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Der Sender ermittelt den Sieger in vier Runden. Lasse von Freier möchte mindestens die zweite Finalrunde erreichen. Das ist durchaus realistisch, denn: In einer Vorschau auf sport.de wird er als einer der Favoriten gehandelt.

Von Thea Schmidt