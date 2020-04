Hannover

Erneuter Rückschlag bei der Sanierung der historischen Herschelwache: Die Wiedereröffnung verzögert sich um ein weiteres Jahr bis in den Sommer 2021 – und wird noch mal teurer. Das bestätigte das Finanzministerium jetzt auf HAZ-Anfrage. Ursprünglich sollten die Arbeiten im Januar 2019 abgeschlossen sein und 1,3 Millionen Euro kosten. Mittlerweile gehen die Planer von mehr als 3 Millionen Euro aus. Begründet wird das Ganze mit erneuten Nachplanungen und vollen Auftragsbüchern bei den Handwerksfirmen.

„Durchschusshemmende Ertüchtigung im Wachenbereich“

„Änderungen bei der Ausstattung der Arbeitsplätze und in der Sicherungskonzeption des Wachbereiches machten zwischenzeitlich Anpassungen notwendig“, sagt Ministeriumssprecher Karsten Pilz. Ein neuer Punkt auf der Liste war demnach die „durchschusshemmende Ertüchtigung im Wachenbereich“ – also beispielsweise Panzerglas. Außerdem wurden nachträglich mehr Arbeitsplätze eingeplant. „Das war erst nicht beabsichtigt, dann doch wieder“, sagt Pilz. Dadurch müssten weitere Tische, Stühle, Lampen, Kabel und natürlich Computer beschafft werden. Die Polizei Hannover wiederum teilte auf HAZ-Anfrage mit, dies habe nichts mit der inzwischen stattfindenden Umstrukturierung der Behörde zu tun.

Mehrfache Ausschreibungen nötig

Vielmehr unterschätzte das Ministerium offenbar auch die vollen Auftragsbücher der Handwerker: Wegen der „angespannten Marktlage“ mussten die Arbeiten laut Pilz mehrfach ausgeschrieben werden, ehe sich interessierte Betriebe fanden. Auf Nachfrage bestätigt der Ministeriumssprecher zudem, dass dementsprechend auch das Budget nach oben anzupassen war. Kosten für den plötzlichen Mehraufwand und teurere Handwerker: weitere 500.000 Euro und damit jetzt insgesamt 3,1 Millionen Euro. Zu Beginn wurden 3,45 Millionen Euro für die gesamte Sanierung des Altbaus und des gegenüber gelegenen Neubaus (2017 modernisiert) veranschlagt.

190 Mitarbeiter in provisorischen Wachen

Somit müssen nun viele der 190 Beamten der Polizeiinspektion (PI) Mitte noch weitere zwölf Monate auf die Rückkehr in ihre Stammwache warten. Anfang 2018 startete die Sanierung des historischen Gebäudes. Seitdem ist ein Großteil der PI Mitte in der Polizeistation Raschplatz untergebracht, diese ist seitdem im 24-Stunden-Betrieb. Der Streifendienst bezog an der Waterloostraße Stellung, einzig die Verfügungseinheit ist in einem extra angemieteten Gebäude untergebracht.

Unerwartet viel Asbest entdeckt

Schon im Herbst 2018 war die geplante Fertigstellung nicht mehr zu halten: „Verzögerungen im Bauablauf“ verschoben den Termin auf Ende 2019, die Kosten explodierten um das Doppelte – von 1,3 auf 2,6 Millionen Euro. Damals teilte das Ministerium mit, die Brandschutzsanierung und Asbestbeseitigung gestalteten sich aufwendiger als geplant. Im Januar 2019 – zu dem Zeitpunkt sollte die Sanierung eigentlich abgeschlossen sein – folgte die nächste Hiobsbotschaft: Die Fertigstellung wurde auf Sommer 2020 verschoben. Das neue Budget musste erst vom Finanzausschuss abgesegnet werden, und so gerieten die Arbeiten erneut ins Stocken.

Die Herschelwache ist seit Jahren marode. Schon 2012 brach ein Mann eine Wandfliese aus einer Zelle im Keller und verletzte sich damit. Die mehr als 40 Jahre alten Fenster schlossen nicht mehr richtig, Messungen ergaben einen erhöhten Blei- und Eisengehalt im Trinkwasser. Zum Schluss schützte ein Netz am Hinterausgang die Ermittler vor herabfallenden Mörtelstücken.

Keine negativen Auswirkungen „auf die polizeiliche Aufgabenbewältigung“

Auf die jüngste Verzugsmeldung reagieren die Beamten nun erneut gelassen. Auf HAZ-Anfrage teilte Polizeisprecher Philipp Hasse mit, die Verspätungen hätten keine negativen Auswirkungen „auf die polizeiliche Aufgabenbewältigung“. Die Immobilien am Raschplatz und an der Waterloostraße seien zudem in Landesbesitz, der Mietvertrag zur Unterbringung der Verfügungseinheit sei „erst kürzlich“ verlängert worden. Zu den Mehrkosten machte Hasse keine Angaben.

Von Peer Hellerling