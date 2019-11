Hannover

Fahrgäste der Üstra-Linie 6 müssen derzeit Verzögerungen in Kauf nehmen. Im Bereich Hannover-Nordhafen ist gegen 11.50 Uhr ein Lastwagen mit einer Stadtbahn zusammen gestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Schulenburger Landstraße/Hansastraße. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Nach bisherigem Kenntnisstand gab es dabei keine Verletzten. Derzeit setzt das Unternehmen Busse als Ersatz ein. Die Fahrzeuge pendeln zwischen der Krepenstraße und der Haltestelle Nordhafen. Mehr in Kürze.

Von tm