Ermittler der Polizeidirektion Hannover haben am Donnerstagabend ein türkisches Restaurant in Hannovers Innenstadt durchsucht und dabei überraschende Funde gemacht. Ursprünglich waren die Beamten mit einem richterlichen Beschluss in der Hand in die Räume des Restaurants Urfa Sofrasi gekommen, weil sie einen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gestohlenen Laptop dort vermuteten.

Den Computer entdeckten die Ermittler zwar nicht in dem Restaurant. Allerdings stellten sie fünf Schusswaffen – drei echte Handfeuerwaffen sowie zwei Schreckschusspistolen – 250 Schuss Munition, drei Elektroschocker und ein Butterflymesser sicher. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ein und beschlagnahmte die Waffen. Die Beamten prüfen jetzt, ob die Waffen in Zusammenhang mit anderen Straftaten verwendet worden sind. „Meine Mandantschaft möchte sich nicht zu den Waffenfunden äußern“, sagt Rechtsanwalt Muammer Duran, der den Betreiber des Restaurants vertritt.

Auch in Sachen des Laptops kamen die Beamten einen Schritt weiter. Sie verdächtigen inzwischen einen 30 Jahre alten Mitarbeiter des Restaurants, insgesamt zwei Laptops am 11. und am 13. Januar aus einem Büro der MHH gestohlen zu haben. Wie die Polizei dem Verdächtigen auf die Schliche kommen konnte, wollen die Ermittler nicht sagen.

Von Tobias Morchner