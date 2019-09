Hannover

Die Polizei ermittelt seit Sonnabendnachmittag gegen eine 25-jährige Autofahrerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Sie hatte in der Nordstadt ihren Mercedes so plötzlich gewendet, dass der Fahrer einer Stadtbahn eine Vollbremsung einleiten musste. Dadurch stürzte eine 69-Jährige in der Bahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

25-Jährige wendet mit dem Auto auf dem Engelbosteler Damm

Wie die Polizei mitteilt, war die 25-Jährige mit dem Auto gegen 14.45 Uhr auf dem Engelbosteler Damm stadtauswärts unterwegs. Etwa in Höhe der Einmündung der Straße Am Kläperberg leitete sie plötzlich ein Wendemanöver ein. Dabei übersah sie die Stadtbahn, die ebenfalls in Richtung stadtauswärts unterwegs war.

Der 22 Jahre alte Fahrer konnte die Bahn zwar rechtzeitig bremsen und so einen Zusammenprall mit dem Auto vermeiden. Eine 69-jährige Frau in der Stadtbahn stürzte allerdings bei dem Bremsmanöver und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Autofahrerin

Die Polizei hat noch vor Ort ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Autofahrerin sowie weitere Ermittlungen eingeleitet. Die Beamten suchen Zeugen zu dem Unfall. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Nummer (0511) 1 09 18 88 entgegen.

Von tm